Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня





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Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла.



У Луцьку - хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.



Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 0-2º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру. Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла.У Луцьку - хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 0-2º тепла.

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