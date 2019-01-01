Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла.
У Луцьку - хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.
Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 0-2º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла.
У Луцьку - хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.
Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 0-2º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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