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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня
У Волинській області у понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.

Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У Луцьку - хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.

Видимість 2-4 км. На дорогах ожеледиця. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 0-2º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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