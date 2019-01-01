У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря
Сьогодні, 15:51
У Луцьку двоє зловмисників зайшли у квартиру 31-річного лучанина, побили його та, погрожуючи ножем, відібрали 6 тисяч гривень та два мобільних телефони. Зловмисники втекли.
Інцидент трапився вчора, 28 грудня, ввечері, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особи зловмисників та їх транспортні засоби. Правопорушниками виявилися двоє лучан. Їм 21 рік. Обидва раніше судимі.
За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Інцидент трапився вчора, 28 грудня, ввечері, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особи зловмисників та їх транспортні засоби. Правопорушниками виявилися двоє лучан. Їм 21 рік. Обидва раніше судимі.
За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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