У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря





Інцидент трапився вчора, 28 грудня, ввечері, - повідомляє

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особи зловмисників та їх транспортні засоби. Правопорушниками виявилися двоє лучан. Їм 21 рік. Обидва раніше судимі.



За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку двоє зловмисників зайшли у квартиру 31-річного лучанина, побили його та, погрожуючи ножем, відібрали 6 тисяч гривень та два мобільних телефони. Зловмисники втекли.Інцидент трапився вчора, 28 грудня, ввечері, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особи зловмисників та їх транспортні засоби. Правопорушниками виявилися двоє лучан. Їм 21 рік. Обидва раніше судимі.За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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