У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 грудня близько 15:00 години, - пише



Перед мостом на Соборності у напрямку до центру міста зіткнулися два автомобілі.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.



На місці працювала патрульна поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 грудня близько 15:00 години, - пише ІА "Конкурент" Перед мостом на Соборності у напрямку до центру міста зіткнулися два автомобілі.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.На місці працювала патрульна поліція.

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