вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 грудня близько 15:00 години, - пише ІА "Конкурент".

Перед мостом на Соборності у напрямку до центру міста зіткнулися два автомобілі.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.

На місці працювала патрульна поліція.

У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, зіткнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодій серед зими обікрав сад
Сьогодні, 19:21
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Суперфіналіст шоу «Голос. Діти» з Волині записав кавер на відомий світовий хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири
Сьогодні, 18:03
Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
17 грудень, 12:05
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
11 грудень, 19:24
У Луцьку – вечірня аварія: зікнулись дві автівки У Луцьку – вечірня аварія: зікнулись дві автівки
18 листопад, 17:39
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
18 жовтень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині злодій серед зими обікрав сад
Сьогодні, 19:21
 0
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
Суперфіналіст шоу «Голос. Діти» з Волині записав кавер на відомий світовий хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири
Сьогодні, 18:03
 0
Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8