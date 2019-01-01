У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:03
У Луцьку на проспекті Соборності трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 грудня близько 15:00 години, - пише ІА "Конкурент".
Перед мостом на Соборності у напрямку до центру міста зіткнулися два автомобілі.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.
На місці працювала патрульна поліція.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 грудня близько 15:00 години, - пише ІА "Конкурент".
Перед мостом на Соборності у напрямку до центру міста зіткнулися два автомобілі.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.
На місці працювала патрульна поліція.
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