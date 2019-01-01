Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО





Про це повідомляє



“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших — у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.



Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.



Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.



Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершилося звільнення утримуваних осіб - з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших — у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людиниу Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.

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