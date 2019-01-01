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Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО

Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершилося звільнення утримуваних осіб - з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших — у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.

Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО

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Теги: звілнення полонених, ОРДЛО
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