Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Завершилося звільнення утримуваних осіб - з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших — у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших — у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
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