Волинянка роздала подарунки дітям та пенсіонерам





Особливо щиро вірять в чудеса діти. Вони чекають Миколая, Діда Мороза, які принесуть подарунки, -



Цьогоріч в образ Чудотворця перевтілилася Катя Баришева.



Вона вже кілька років поспіль робить маленькі, але такі необхідні, сюрпризи для діток, які опинилися в складних життєвих ситуаціях в Шацькому районі.



Жінка напередодні свята Миколая штурмує інтернет: повідомляє друзям і знайомим, що починає збір подарунків діткам, яким так хочеться відчути, що про них дбають. Цього року Катя поставила ціль – запалити іскорки щастя 77 діткам і більше 20 людям похилого віку. Вдалося зібрати подарунки лише для 50. Роздали їх 19 грудня, у День Чудотворця Миколая, самотніх бабусь і дідусів відвідали з пакунками після свята.



«Приємно на душі, що люди відгукувалися: хтось через інтернет, а дехто – дзвонив, бо від знайомих дізналися про мої наміри. Приносили одяг вживаний і новий, засоби гігієни, книжки, іграшки. Я купила рюкзаки. Дуже вдячна всім, хто почув мій заклик. Нехай доброта повернеться вам сторицею. Особливо хотілося б подякувати шачанці Наталії Положевець. Вона допомогла з подарунками і доставкою. Її автомобілем ми й розвозили презенти від Миколая», – розповідає Катя.



Неможливо виокремити, кому із цих людей, до яких навідувалися волонтери, більше потрібна увага. Але один випадок особливо розчулив їх. Заходячи в кожен дім, вони запитували в дітей, про що ті мріють. Переважно їхні бажання були звичайними, буденними, від цього сльози з’являлися на очах.



− З Наталією вирішили подарувати комусь свої сукні. Вони дісталися чарівній дівчинці, яка одну приміряла одразу, а іншу, коли ми вже пішли. Я побачила, як вона милується своїм відображенням в дзеркалі. Радію, що хоч на мить зробили когось щасливими, − мовить шачанка.



Катерина Баришева задоволена, що змогла втілити чужу мрію в життя, картає себе за те, що зробила мало добрих справ, але це спонукає не зупинятися. Бо одна зроблена справа – одна задоволена людина. Жінка не возвеличує себе за благодійність. Вона хоче, щоб щоразу збільшувалося число небайдужих, які б долучалися до такої хорошої акції, бо чужих дітей, дійсно, не буває.



− Самотнім дідусям і бабусям теж потрібна увага, добре слово. Для них зібрали продуктові набори. Люди приносили олію, крупи та багато іншого, на що не завжди вистачає мізерної пенсії. Хочеться, щоб старенькі теж відчули, що не покинуті напризволяще, що їх доля не байдужа оточуючим, − ділиться наболілим Катя.







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