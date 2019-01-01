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Служба Шацького районного суду перемогла у всеукраїнському конкурсі

Служба Шацького районного суду перемогла у всеукраїнському конкурсі
Служба управління персоналом Шацького районного суду Волинської області посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом» в номінації «Краща практика мотивації державних службовців у державному органі».

Про це пише Район.Шацьк

Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом» започаткований у 2018 році.

Метою конкурсу є впровадження в державних органах кращих практик, досвіду у сфері управління персоналом на державній службі, популяризація сучасних інструментів і технологій у сфері управління персоналом, формування творчого та креативного підходу до виконання посадових обов’язків, сприяння особистісному зростанню та розвитку професійного потенціалу державних службовців служб управління персоналом державних органів.

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Теги: шацьк, суд, конкурс, перемога
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