Служба Шацького районного суду перемогла у всеукраїнському конкурсі





Про це



Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом» започаткований у 2018 році.



Метою конкурсу є впровадження в державних органах кращих практик, досвіду у сфері управління персоналом на державній службі, популяризація сучасних інструментів і технологій у сфері управління персоналом, формування творчого та креативного підходу до виконання посадових обов’язків, сприяння особистісному зростанню та розвитку професійного потенціалу державних службовців служб управління персоналом державних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба управління персоналом Шацького районного суду Волинської області посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом» в номінації «Краща практика мотивації державних службовців у державному органі».Про це пише Район.ШацькВсеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом» започаткований у 2018 році.Метою конкурсу є впровадження в державних органах кращих практик, досвіду у сфері управління персоналом на державній службі, популяризація сучасних інструментів і технологій у сфері управління персоналом, формування творчого та креативного підходу до виконання посадових обов’язків, сприяння особистісному зростанню та розвитку професійного потенціалу державних службовців служб управління персоналом державних органів.

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