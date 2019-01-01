Засудили чоловіків, які викрали лучанина та вимагали викуп





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Під час досудового розслідування встановили, що 25 березня минулого року двоє раніше судимих чоловіків біля будинку № 37 на вулиці Гордіюк затягнули лучанина у мікроавтобус та викрали його. Після цього йому на голову одягнули мішок, побили та погрожували фізичною розправою.



Потому чоловіка закрили у підвалі гаража, де незаконно утримували, позбавивши волі та можливості вільного пересування.



Відзначимо, що один із обвинувачених разом з невстановленою досудовим розслідування особою били лучанина та погрожували його вбити, вимагаючи в нього дві тисячі доларів США за його звільнення. Також вони змусили заручника написати розписку про те, що він нібито взяв ці гроші в них у борг.



На щастя, потерпілий, скориставшись тим, що на деякий час залишився без нагляду, зміг відсунути дерев`яну кришку, якою закривався вхід у підвальне приміщення, та втекти.



Допитані у судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні злочину не визнали, розповівши суду, що потерпілий був винен дві тисячі доларів одному з них. Та додали, що його не викрадали та не били.



Незважаючи на це, їхня вина була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами.



Тож одному з обвинувачених суд призначив покарання у виді одного року шести місяців позбавлення волі, інший обвинувачений проведе за ґратами п’ять років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині прямісінько посеред вулиці викрали чоловіка, а потім, тримаючи у підвалі, вимагали за звільнення дві тисячі доларів.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час досудового розслідування встановили, що 25 березня минулого року двоє раніше судимих чоловіків біля будинку № 37 на вулиці Гордіюк затягнули лучанина у мікроавтобус та викрали його. Після цього йому на голову одягнули мішок, побили та погрожували фізичною розправою.Потому чоловіка закрили у підвалі гаража, де незаконно утримували, позбавивши волі та можливості вільного пересування.Відзначимо, що один із обвинувачених разом з невстановленою досудовим розслідування особою били лучанина та погрожували його вбити, вимагаючи в нього дві тисячі доларів США за його звільнення. Також вони змусили заручника написати розписку про те, що він нібито взяв ці гроші в них у борг.На щастя, потерпілий, скориставшись тим, що на деякий час залишився без нагляду, зміг відсунути дерев`яну кришку, якою закривався вхід у підвальне приміщення, та втекти.Допитані у судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні злочину не визнали, розповівши суду, що потерпілий був винен дві тисячі доларів одному з них. Та додали, що його не викрадали та не били.Незважаючи на це, їхня вина була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами.Тож одному з обвинувачених суд призначив покарання у виді одного року шести місяців позбавлення волі, інший обвинувачений проведе за ґратами п’ять років.

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