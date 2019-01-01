Засудили чоловіків, які викрали лучанина та вимагали викуп
Сьогодні, 21:45
В обласному центрі Волині прямісінько посеред вулиці викрали чоловіка, а потім, тримаючи у підвалі, вимагали за звільнення дві тисячі доларів.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час досудового розслідування встановили, що 25 березня минулого року двоє раніше судимих чоловіків біля будинку № 37 на вулиці Гордіюк затягнули лучанина у мікроавтобус та викрали його. Після цього йому на голову одягнули мішок, побили та погрожували фізичною розправою.
Потому чоловіка закрили у підвалі гаража, де незаконно утримували, позбавивши волі та можливості вільного пересування.
Відзначимо, що один із обвинувачених разом з невстановленою досудовим розслідування особою били лучанина та погрожували його вбити, вимагаючи в нього дві тисячі доларів США за його звільнення. Також вони змусили заручника написати розписку про те, що він нібито взяв ці гроші в них у борг.
На щастя, потерпілий, скориставшись тим, що на деякий час залишився без нагляду, зміг відсунути дерев`яну кришку, якою закривався вхід у підвальне приміщення, та втекти.
Допитані у судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні злочину не визнали, розповівши суду, що потерпілий був винен дві тисячі доларів одному з них. Та додали, що його не викрадали та не били.
Незважаючи на це, їхня вина була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами.
Тож одному з обвинувачених суд призначив покарання у виді одного року шести місяців позбавлення волі, інший обвинувачений проведе за ґратами п’ять років.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час досудового розслідування встановили, що 25 березня минулого року двоє раніше судимих чоловіків біля будинку № 37 на вулиці Гордіюк затягнули лучанина у мікроавтобус та викрали його. Після цього йому на голову одягнули мішок, побили та погрожували фізичною розправою.
Потому чоловіка закрили у підвалі гаража, де незаконно утримували, позбавивши волі та можливості вільного пересування.
Відзначимо, що один із обвинувачених разом з невстановленою досудовим розслідування особою били лучанина та погрожували його вбити, вимагаючи в нього дві тисячі доларів США за його звільнення. Також вони змусили заручника написати розписку про те, що він нібито взяв ці гроші в них у борг.
На щастя, потерпілий, скориставшись тим, що на деякий час залишився без нагляду, зміг відсунути дерев`яну кришку, якою закривався вхід у підвальне приміщення, та втекти.
Допитані у судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні злочину не визнали, розповівши суду, що потерпілий був винен дві тисячі доларів одному з них. Та додали, що його не викрадали та не били.
Незважаючи на це, їхня вина була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами.
Тож одному з обвинувачених суд призначив покарання у виді одного року шести місяців позбавлення волі, інший обвинувачений проведе за ґратами п’ять років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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