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На Волині проводитимуть операції з пересадки органів

На Волині проводитимуть операції з пересадки органів
У 2020 році у 10 українських медзакладах проведуть операції з трансплантації органів. До списку увійшла і волинська клініка.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.

У пілотний проєкт увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори.

Кошти отримали:

Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова

Інститут серця МОЗ України

Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні Амосова

Дніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені Мечникова

Львівська Обласна клінічна лікарня

Одеська обласна клінічна лікарня

Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені Шаповала

Ковельське МТМО

Запорізька обласна клінічна лікарня

Черкаський обласний онкологічний диспансер

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Теги: здоров'я, органи, ковель, операція
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