На Волині проводитимуть операції з пересадки органів





Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.



У пілотний проєкт увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори.



Кошти отримали:



Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова



Інститут серця МОЗ України



Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні Амосова



Дніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені Мечникова



Львівська Обласна клінічна лікарня



Одеська обласна клінічна лікарня



Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені Шаповала



Ковельське МТМО



Запорізька обласна клінічна лікарня



Черкаський обласний онкологічний диспансер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році у 10 українських медзакладах проведуть операції з трансплантації органів. До списку увійшла і волинська клініка.Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor"У пілотний проєкт увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори.Кошти отримали:Національний Інститут хірургії та трансплантології імені ШалімоваІнститут серця МОЗ УкраїниНаціональний інститут серцево-судинної хірургії імeні АмосоваДніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені МечниковаЛьвівська Обласна клінічна лікарняОдеська обласна клінічна лікарняХарківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені ШаповалаКовельське МТМОЗапорізька обласна клінічна лікарняЧеркаський обласний онкологічний диспансер

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію