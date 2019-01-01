На Волині проводитимуть операції з пересадки органів
Сьогодні, 22:21
У 2020 році у 10 українських медзакладах проведуть операції з трансплантації органів. До списку увійшла і волинська клініка.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.
У пілотний проєкт увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори.
Кошти отримали:
Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова
Інститут серця МОЗ України
Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні Амосова
Дніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені Мечникова
Львівська Обласна клінічна лікарня
Одеська обласна клінічна лікарня
Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені Шаповала
Ковельське МТМО
Запорізька обласна клінічна лікарня
Черкаський обласний онкологічний диспансер
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.
У пілотний проєкт увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори.
Кошти отримали:
Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова
Інститут серця МОЗ України
Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні Амосова
Дніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені Мечникова
Львівська Обласна клінічна лікарня
Одеська обласна клінічна лікарня
Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені Шаповала
Ковельське МТМО
Запорізька обласна клінічна лікарня
Черкаський обласний онкологічний диспансер
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині проводитимуть операції з пересадки органів
Сьогодні, 22:21
Засудили чоловіків, які викрали лучанина та вимагали викуп
Сьогодні, 21:45
Волинянка роздала подарунки дітям та пенсіонерам
Сьогодні, 21:15
Біатлоністка з Волині виборола дві срібних медалі у Норвегії
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
Медіа