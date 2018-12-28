У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою





Про це пишуть на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.



З 31 грудня на 1-ше січня о 23.30

у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинський відбудеться Божественна літургія, яку очолить керуючий єпархією

Преосвященний єпископ Матфей.



Також буде можливість поклонитись іконі з частичкою нетлінних мощів святого Федея.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителів Володимира-Волинського запрошують зустріти Новий рік з молитвою.Про це пишуть на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.З 31 грудня на 1-ше січня о 23.30у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинський відбудеться Божественна літургія, яку очолить керуючий єпархієюПреосвященний єпископ Матфей.Також буде можливість поклонитись іконі з частичкою нетлінних мощів святого Федея.

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