У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою
29 грудень, 23:23
Жителів Володимира-Волинського запрошують зустріти Новий рік з молитвою.
Про це пишуть на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.
З 31 грудня на 1-ше січня о 23.30
у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинський відбудеться Божественна літургія, яку очолить керуючий єпархією
Преосвященний єпископ Матфей.
Також буде можливість поклонитись іконі з частичкою нетлінних мощів святого Федея.
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Про це пишуть на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.
З 31 грудня на 1-ше січня о 23.30
у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинський відбудеться Божественна літургія, яку очолить керуючий єпархією
Преосвященний єпископ Матфей.
Також буде можливість поклонитись іконі з частичкою нетлінних мощів святого Федея.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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