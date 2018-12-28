вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою

У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою
Жителів Володимира-Волинського запрошують зустріти Новий рік з молитвою.

Про це пишуть на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.

З 31 грудня на 1-ше січня о 23.30
у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинський відбудеться Божественна літургія, яку очолить керуючий єпархією
Преосвященний єпископ Матфей.

Також буде можливість поклонитись іконі з частичкою нетлінних мощів святого Федея.

У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: володимир-волинський, молитва, новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою
29 грудень, 23:23
На Волині проводитимуть операції з пересадки органів
29 грудень, 22:21
Засудили чоловіків, які викрали лучанина та вимагали викуп
29 грудень, 21:45
Волинянка роздала подарунки дітям та пенсіонерам
29 грудень, 21:15
Схожі новини
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
01 січень, 18:32
Як у Володимирі святкуватимуть Новий рік. ПРОГРАМА Як у Володимирі святкуватимуть Новий рік. ПРОГРАМА
28 грудень, 2018, 19:45
Розповіли, якою буде «головна» ялинка Володимира Розповіли, якою буде «головна» ялинка Володимира
12 грудень, 2017, 15:04
Оприлюднили програму святкувань у Володимирі-Волинському Оприлюднили програму святкувань у Володимирі-Волинському
23 грудень, 2016, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Володимирі-Волинському зустрічатимуть Новий рік з молитвою
29 грудень, 23:23
 0
На Волині проводитимуть операції з пересадки органів
29 грудень, 22:21
 0
Засудили чоловіків, які викрали лучанина та вимагали викуп
29 грудень, 21:45
 0
Волинянка роздала подарунки дітям та пенсіонерам
29 грудень, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8