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В України запровадили онлайн-сервіс – «Електронна трудова книжка»

В України запровадили онлайн-сервіс – «Електронна трудова книжка»
У Пенсійному фонді України запровадили новий онлайн-сервіс – «Електронна трудова книжка», який дозволяє переглядати відомості про трудову діяльність.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

«Пенсійний фонд України створив новий сервіс на вебпорталі електронних послуг, який дозволяє громадянам переглядати відомості про трудову діяльність», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у «Електронній трудовій книжці» інформація відображається про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Також міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.

У ПФУ наголошують, що це зручний сервіс для громадян, який дозволяє дізнаватися детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески.

Окрім того, у разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.

Також повідомляється, що застраховані особи та роботодавці зможуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом.

Наразі Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок.

Для того, щоб скористатись послугою, необхідно зареєструватись на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

В України запровадили онлайн-сервіс – «Електронна трудова книжка»

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Теги: трудова книжка, онлайн, пенсійний фонд
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