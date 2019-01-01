Волинянка варить та продає оригінальне мило





У невеличкому виставковому залі, де панує новорічна атмосфера, на стелажах виграють різними кольорами оригінальні миделка. -



Їх так багато і усі настільки цікаві, що просто розбігаються очі. Сам процес варіння мила відбувається теж тут – у сусідньому кабінеті, де власниця крамнички – локачанка Інна Присяжнюк, облаштувала собі робоче місце.



До слова, жінка освоїла це ремесло самотужки, перечитавши масу інформації в Інтернеті і отримавши персональний майстер-клас від однієї із львівських майстринь. На своїй сторінці у Фейсбук Інна постійно розміщує світлини святкових наборів та сувенірних мильних композицій. Каже, завдяки такій рекламі з’явились перші замовлення, а згодом й постійні клієнти з Луцька і навіть Львова.



«Виготовляти мило вдома було не дуже зручно, бо рідним дошкуляли різкі запахи та і місця малувато. Тож підтримала ідею свого чоловіка Романа відкрити в райцентрі спеціалізований магазинчик. Нині маю невеличкий кабінет, де можу повністю сконцентруватись на своєму захопленні», – говорить співрозмовниця, проводячи для мене екскурсію «Мильною фантазією».



В крамничці пані Інна – і за продавця, і за консультанта. Це досить позитивний момент, адже хто може краще розповісти про переваги запропонованої продукції, гарантувати її якість, як не виробник. Демонструючи миделка, локачанка зауважує, що, на відміну від заводських аналогів, до складу її мила входять виключно екологічні складники – високоякісна англійська мильна основа, ефірна олія, природні барвники.



«Такі засоби особистої гігієни можна застосовувати навіть дошкільнятам. Це мило не сушить шкіру, зберігає її пружність і необхідну вологість. А природні інгредієнти не порушують лужний баланс. А ще воно вирізняється яскравими кольорами, цікавими формами і неймовірними ароматами», – зазначає далі співрозмовниця.



Що стосується асортименту, то він тут дійсно розмаїтий і постійно збільшується. Для дітей, скажімо, пропонують придбати недороге сувенірне мило у вигляді зайчиків, ведмедиків, мишок, ялиночок тощо. Зі слів пані Інни, за допомогою водорозчинного паперу на виріб можна нанести і мультяшного чи казкового персонажа, що дозволить швидше привчити малюка до особистої гігієни.



Сподобаються подібні подарунки й дорослим, адже натуральне мило у формі пістолета, гирі чи коньяку стане справжнім сюрпризом для чоловіків, а жінкам більше підійдуть квіткові композиції. Власне, майстриня із задоволенням візьметься й за індивідуальне замовлення, тож подарунковий набір до Нового Року, Різдва, іменин чи Дня ангела клієнт може скомпонувати і сам.



Ціни на продукцію у крамничці порівняно помірні. Один шматок екомила вагою 100 грамів обійдеться в 50 гривень. Дещо дорожче (65-70 грн) вартує авторське мило майстрині, до складу якого входять додаткові інгредієнти – мед, кориця, ефірна олія вищої якості. Кінцева вартість залежить від упакування. До речі, тут пропонують чимало цікавих варіантів оформлення подарункових наборів.



Отож, якщо ви дбаєте про власне здоров’я і здоров’я свої близьких, цінуєте якість та натуральність, то обов’язково завітайте у «Мильну фантазію».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Асортимент продукції, її духмяні аромати полонять, щойно переступиш поріг цього незвичайного закладу.У невеличкому виставковому залі, де панує новорічна атмосфера, на стелажах виграють різними кольорами оригінальні миделка. - пише Район. ЛокачіЇх так багато і усі настільки цікаві, що просто розбігаються очі. Сам процес варіння мила відбувається теж тут – у сусідньому кабінеті, де власниця крамнички – локачанка, облаштувала собі робоче місце.До слова, жінка освоїла це ремесло самотужки, перечитавши масу інформації в Інтернеті і отримавши персональний майстер-клас від однієї із львівських майстринь. На своїй сторінці у Фейсбук Інна постійно розміщує світлини святкових наборів та сувенірних мильних композицій. Каже, завдяки такій рекламі з’явились перші замовлення, а згодом й постійні клієнти з Луцька і навіть Львова.«Виготовляти мило вдома було не дуже зручно, бо рідним дошкуляли різкі запахи та і місця малувато. Тож підтримала ідею свого чоловіка Романа відкрити в райцентрі спеціалізований магазинчик. Нині маю невеличкий кабінет, де можу повністю сконцентруватись на своєму захопленні», – говорить співрозмовниця, проводячи для мене екскурсію «Мильною фантазією».В крамничці пані Інна – і за продавця, і за консультанта. Це досить позитивний момент, адже хто може краще розповісти про переваги запропонованої продукції, гарантувати її якість, як не виробник. Демонструючи миделка, локачанка зауважує, що, на відміну від заводських аналогів, до складу її мила входять виключно екологічні складники – високоякісна англійська мильна основа, ефірна олія, природні барвники.«Такі засоби особистої гігієни можна застосовувати навіть дошкільнятам. Це мило не сушить шкіру, зберігає її пружність і необхідну вологість. А природні інгредієнти не порушують лужний баланс. А ще воно вирізняється яскравими кольорами, цікавими формами і неймовірними ароматами», – зазначає далі співрозмовниця.Що стосується асортименту, то він тут дійсно розмаїтий і постійно збільшується. Для дітей, скажімо, пропонують придбати недороге сувенірне мило у вигляді зайчиків, ведмедиків, мишок, ялиночок тощо. Зі слів пані Інни, за допомогою водорозчинного паперу на виріб можна нанести і мультяшного чи казкового персонажа, що дозволить швидше привчити малюка до особистої гігієни.Сподобаються подібні подарунки й дорослим, адже натуральне мило у формі пістолета, гирі чи коньяку стане справжнім сюрпризом для чоловіків, а жінкам більше підійдуть квіткові композиції. Власне, майстриня із задоволенням візьметься й за індивідуальне замовлення, тож подарунковий набір до Нового Року, Різдва, іменин чи Дня ангела клієнт може скомпонувати і сам.Ціни на продукцію у крамничці порівняно помірні. Один шматок екомила вагою 100 грамів обійдеться в 50 гривень. Дещо дорожче (65-70 грн) вартує авторське мило майстрині, до складу якого входять додаткові інгредієнти – мед, кориця, ефірна олія вищої якості. Кінцева вартість залежить від упакування. До речі, тут пропонують чимало цікавих варіантів оформлення подарункових наборів.Отож, якщо ви дбаєте про власне здоров’я і здоров’я свої близьких, цінуєте якість та натуральність, то обов’язково завітайте у «Мильну фантазію».

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