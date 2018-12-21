Львів планує поборотися за Олімпіаду-2030

Андрій Садовий заявив, що місто може поборотися за право проводити зимові Олімпійські ігри в 2030-му році,



Про це



«Ми у 2010 році у Львові почали готуватися до амбітної мети: Львів - місто-господар Олімпіади-2030. У 2014-му цей процес призупинили, бо почалася війна.



Нещодавно, коли ми зустрілися з колегами з Національного олімпійського комітету, ми вирішили: а давайте, візьмемо цю мету і зробимо все, щоб Львів у 2030 році був містом-господарем зимової Олімпіади.



Ми багато працювали в цьому напрямку. Будуть дві великі локації. Одна - це Тисовець, Карпати. Це територія під опікою військових. Там будуть лижі, біатлон. А також територія біля стадіону «Арена Львів». Її розбудує місто.



Також ми повинні побудувати великий медіацентр, який буде мати подвійне призначення, тому що це фактично виставковий комплекс. Окремо побудуємо спортивні комплекси для хокею і фігурного катання. Хочу сказати, що це дуже крута амбіція, яка дасть Львову великий плюс і велику динаміку», - заявив Садовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мер Львовазаявив, що місто може поборотися за право проводити зимові Олімпійські ігри в 2030-му році,Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.«Ми у 2010 році у Львові почали готуватися до амбітної мети: Львів - місто-господар Олімпіади-2030. У 2014-му цей процес призупинили, бо почалася війна.Нещодавно, коли ми зустрілися з колегами з Національного олімпійського комітету, ми вирішили: а давайте, візьмемо цю мету і зробимо все, щоб Львів у 2030 році був містом-господарем зимової Олімпіади.Ми багато працювали в цьому напрямку. Будуть дві великі локації. Одна - це Тисовець, Карпати. Це територія під опікою військових. Там будуть лижі, біатлон. А також територія біля стадіону «Арена Львів». Її розбудує місто.Також ми повинні побудувати великий медіацентр, який буде мати подвійне призначення, тому що це фактично виставковий комплекс. Окремо побудуємо спортивні комплекси для хокею і фігурного катання. Хочу сказати, що це дуже крута амбіція, яка дасть Львову великий плюс і велику динаміку», - заявив Садовий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію