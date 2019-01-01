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Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці

Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Колегіальний костел Святої Трійці був збудований у 1635-1640 роках за проектом архітекторів Бенедетто Моллі та Джованні Маліверна.

Світлину костелу Святої Трійці в Олиці у 1910 – 1915 роках оприлюднила у мережі Оксана Лобко, - пишуть Хроніки Любарта.

Костел зведено на взірець римського храму Іль-Джезу на пожертвуваня князів Альбрехта-Станіслава Радзивілла та Міколая-Єжи Чарторийського.

«Храм колись був пишно декоровано скульптурами святих (Войцеха, Станіслава, Петра і Павла) та різьбою у виконанні львівського скульптора Мельхіора Ампелі. У крипті колегіати - усипальниця роду Радзівіллів. Храм у стані реставрації та відновлення інтер'єрів.

Датування 1910 - 1915 роками. Невідомий фотограф», - пише в описі до фото Оксана Лобко.

Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці
Показали ретрофото костелу Святої Трійці в Олиці

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Теги: олика, костел, ретрофото
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