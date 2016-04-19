В Україні виріс імпорт винограду





Про це



Згідно даних «Інфо-Шувар», український ринок винограду та кісточкових більш ніж на половину формується завдяки імпорту. Повідомляється також, що цей тип бізнесу має великий потенціал в Україні, проте шанси існують тільки в тих виробників, проекти яких здатні запропонувати ринку системну поставку комерційної партії продукції екстра якості у гарному пакуванні.



«З імпортом бананів та цитрусових все зрозуміло — ми їх імпортуємо, бо наш клімат поки що не дозволяє промислово вирощувати їх. А ось імпорт кісточкових та винограду влітку та восени — це чіткий маркер втрачених можливостей для українського виробника. Щороку ми збільшуємо поставки цих фруктів, тобто попит на них зростає. Але в умовах зростаючого споживання українським фермерам далеко не завжди вдається продати все, що вони виростили. Вихід один — треба пропонувати ринку якість не гіршу, ніж якість імпортних персиків, абрикосів та винограду», — каже керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.



Тенденція зростання імпорту яблук та груш теж відновилась у 2019 р., це пов’язано із зменшенням власного врожаю цих фруктів.



«Імпорт груші цього року взагалі обіцяє стати найбільшим принаймні за останні 5 років. Українські фермери зібрали в цьому сезоні не найкращий врожай груш, до того ж грушу в Україні зберігають поодинокі господарства і вже з другої половини зими на ринку переважно продається імпортна груша. В цьому сезоні ціни на грушу є доволі високими і це стимулює імпорт», — коментує Тетяна Гетьман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Імпорт кісточкових та винограду — фруктів, які можна промислово вирощувати в Україні — зростає швидше, ніж імпорт екзотичних фруктів.Про це повідомляє "Рубрика все по поличках" із посиланням на дані Державної служби статистики України.Згідно даних «Інфо-Шувар», український ринок винограду та кісточкових більш ніж на половину формується завдяки імпорту. Повідомляється також, що цей тип бізнесу має великий потенціал в Україні, проте шанси існують тільки в тих виробників, проекти яких здатні запропонувати ринку системну поставку комерційної партії продукції екстра якості у гарному пакуванні.«З імпортом бананів та цитрусових все зрозуміло — ми їх імпортуємо, бо наш клімат поки що не дозволяє промислово вирощувати їх. А ось імпорт кісточкових та винограду влітку та восени — це чіткий маркер втрачених можливостей для українського виробника. Щороку ми збільшуємо поставки цих фруктів, тобто попит на них зростає. Але в умовах зростаючого споживання українським фермерам далеко не завжди вдається продати все, що вони виростили. Вихід один — треба пропонувати ринку якість не гіршу, ніж якість імпортних персиків, абрикосів та винограду», — каже керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.Тенденція зростання імпорту яблук та груш теж відновилась у 2019 р., це пов’язано із зменшенням власного врожаю цих фруктів.«Імпорт груші цього року взагалі обіцяє стати найбільшим принаймні за останні 5 років. Українські фермери зібрали в цьому сезоні не найкращий врожай груш, до того ж грушу в Україні зберігають поодинокі господарства і вже з другої половини зими на ринку переважно продається імпортна груша. В цьому сезоні ціни на грушу є доволі високими і це стимулює імпорт», — коментує Тетяна Гетьман.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію