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В Україні виріс імпорт винограду

В Україні виріс імпорт винограду
Імпорт кісточкових та винограду — фруктів, які можна промислово вирощувати в Україні — зростає швидше, ніж імпорт екзотичних фруктів.

Про це повідомляє "Рубрика все по поличках" із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Згідно даних «Інфо-Шувар», український ринок винограду та кісточкових більш ніж на половину формується завдяки імпорту. Повідомляється також, що цей тип бізнесу має великий потенціал в Україні, проте шанси існують тільки в тих виробників, проекти яких здатні запропонувати ринку системну поставку комерційної партії продукції екстра якості у гарному пакуванні.

«З імпортом бананів та цитрусових все зрозуміло — ми їх імпортуємо, бо наш клімат поки що не дозволяє промислово вирощувати їх. А ось імпорт кісточкових та винограду влітку та восени — це чіткий маркер втрачених можливостей для українського виробника. Щороку ми збільшуємо поставки цих фруктів, тобто попит на них зростає. Але в умовах зростаючого споживання українським фермерам далеко не завжди вдається продати все, що вони виростили. Вихід один — треба пропонувати ринку якість не гіршу, ніж якість імпортних персиків, абрикосів та винограду», — каже керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.

Тенденція зростання імпорту яблук та груш теж відновилась у 2019 р., це пов’язано із зменшенням власного врожаю цих фруктів.

«Імпорт груші цього року взагалі обіцяє стати найбільшим принаймні за останні 5 років. Українські фермери зібрали в цьому сезоні не найкращий врожай груш, до того ж грушу в Україні зберігають поодинокі господарства і вже з другої половини зими на ринку переважно продається імпортна груша. В цьому сезоні ціни на грушу є доволі високими і це стимулює імпорт», — коментує Тетяна Гетьман.

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Теги: фрукти, імпорт, економіка
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