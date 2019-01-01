Чому важливо вживати продукти з магнієм





Про це



Захищають від діабету 2 типу. Діабет 2 типу виникає, коли тіло розвиває резистентність (несприйнятливість) до гормону інсуліну, який регулює вміст цукру в крові. В результаті погіршується здатність організму видаляти цукор з крові і переносити його в клітини, щоб перетворити в енергію, – як наслідок, рівень цукру в крові підвищується.



Дефіцит магнію підвищує ризик розвитку даного процесу, що веде до діабету 2 типу. У свою чергу, вживання продуктів з магнієм може покращувати чутливість організму до інсуліну і знижувати ймовірність діабету. Вченими було виявлено, що високе споживання магнію пов’язане з 23-відсотковим зниженням ризику розвитку діабету.



Покращують стан серця. Магній сприяє оздоровленню серця. Згідно з даними, опублікованими в журналі Американської кардіологічної асоціації, регулярне споживання магнію знижує ризик ішемічної хвороби серця та раптової серцевої смерті. Крім того, магній може допомогти знизити рівень підвищеного артеріального тиску у людей, які страждають гіпертонією.



Запобігають депресії. Оскільки магній відіграє важливу роль у регуляції настрою і роботи мозку, недостатній рівень цього мінералу може призвести до підвищеного ризику депресії та інших психічних розладів. У поєднанні з вітаміном В6 магній діє як ефективний антистресовий мікроелемент, надаючи нормалізує вплив при нервовому навантаженні, депресіях і неврозах.



Зменшують запалення. Магній може надавати протизапальну дію на організм (наприклад, дослідження показують, що він зменшує концентрацію запального маркера CRP). Достатнє споживання магнію часто рекомендується пацієнтам, які страждають від захворювань, пов’язаних із запаленням, – наприклад, різних форм артриту, болю в спині.



Омолоджувати. Недолік магнію може негативно позначитися на синтезі колагену, який відповідає за щільність і міцність сполучної тканини і еластичність шкіри. В результаті через брак магнію шкіра може почати передчасно старіти-в’янути, покриватися зморшками.



Продукти з магнієм: що повинно бути в раціоні. Магній не виробляється організмом самостійно, вся його добова доза повинна надходити з їжею і питною водою.



Особливо багаті магнієм наступні продукти:



бурі водорості,

риба,

листова зелень-шпинат, зелена цибуля, рукола, броколі,

бобові,

цільні злаки,

сухофрукти,

банан,

ягода,

темний шоколад,

горіх.

Добова потреба в магнії для дорослих становить 280-400 мг (приблизно 4-5 мг/кг маси тіла).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не вживаючи досить магнію, можна зіткнутися з різними проблемами зі здоров’ям, включаючи ішемічну хворобу серця і діабет 2 типу. Ми пишемо про те, які переваги має регулярна присутність продуктів з магнієм в раціоні харчування.Про це пише ukrhealth.netДіабет 2 типу виникає, коли тіло розвиває резистентність (несприйнятливість) до гормону інсуліну, який регулює вміст цукру в крові. В результаті погіршується здатність організму видаляти цукор з крові і переносити його в клітини, щоб перетворити в енергію, – як наслідок, рівень цукру в крові підвищується.Дефіцит магнію підвищує ризик розвитку даного процесу, що веде до діабету 2 типу. У свою чергу, вживання продуктів з магнієм може покращувати чутливість організму до інсуліну і знижувати ймовірність діабету. Вченими було виявлено, що високе споживання магнію пов’язане з 23-відсотковим зниженням ризику розвитку діабету.Магній сприяє оздоровленню серця. Згідно з даними, опублікованими в журналі Американської кардіологічної асоціації, регулярне споживання магнію знижує ризик ішемічної хвороби серця та раптової серцевої смерті. Крім того, магній може допомогти знизити рівень підвищеного артеріального тиску у людей, які страждають гіпертонією.Оскільки магній відіграє важливу роль у регуляції настрою і роботи мозку, недостатній рівень цього мінералу може призвести до підвищеного ризику депресії та інших психічних розладів. У поєднанні з вітаміном В6 магній діє як ефективний антистресовий мікроелемент, надаючи нормалізує вплив при нервовому навантаженні, депресіях і неврозах.Магній може надавати протизапальну дію на організм (наприклад, дослідження показують, що він зменшує концентрацію запального маркера CRP). Достатнє споживання магнію часто рекомендується пацієнтам, які страждають від захворювань, пов’язаних із запаленням, – наприклад, різних форм артриту, болю в спині.Недолік магнію може негативно позначитися на синтезі колагену, який відповідає за щільність і міцність сполучної тканини і еластичність шкіри. В результаті через брак магнію шкіра може почати передчасно старіти-в’янути, покриватися зморшками.Магній не виробляється організмом самостійно, вся його добова доза повинна надходити з їжею і питною водою.Особливо багаті магнієм наступні продукти:бурі водорості,риба,листова зелень-шпинат, зелена цибуля, рукола, броколі,бобові,цільні злаки,сухофрукти,банан,ягода,темний шоколад,горіх.Добова потреба в магнії для дорослих становить 280-400 мг (приблизно 4-5 мг/кг маси тіла).

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