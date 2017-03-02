У галереї мистецтв презентували виставку «Волинський вернісаж». ФОТО





Знані митці нашого краю, вільні художники, творча молодь представили більше як 50 творчих робіт на різні теми, жанри й техніки, -



На подію відгукнулися численні шанувальники сучасного українського малярства, творча інтеліґенція, молодь, журналісти.



Зі слів голови правління Волинської організації Національної спілки художників України Володимира Марчука, у ці передноворічні дні спілчани підсумовують свою роботу за рік. Це більш як 30 арт-проєктів, які були реалізовані в цьому мистецькому просторі. Важливим здобутком року, що минає, він вважає капітальне оновлення залів галереї – це нагальне завдання, яке було виконане. Спілка зробила ремонт власним коштом, активні оновлювальні роботи тривали з липня по грудень.



Уже у вересні мала зала знову почала приймати глядачів на виставки робіт польських та українських авторів. Експозиція «Волинського вернісажу» відкрилася у відремонтованій великій залі галереї мистецтв. Для цієї події правлінням спілки були відібрані твори волинських художників двох крайніх років, які демонструють глядачам багатство тем, палітри, жанрів і технік: це олійний живопис, графіка, акварель, батик, фотографія, декоративне мистецтво, твори у мішаних техніках.



Перед презентацією вернісажу Володимир Марчук провів екскурсію світлими, просторими залами галереї для заступниці міського голови Ірини Чебелюк і директорки департаменту культури міськради Тетяни Гнатів, розповів про нові експозиції.



«Біля кожної картини хочеться затриматися довше, розглянути її детальніше, – поділилася враженнями з гостями презентації Ірина Чебелюк. – Мистецтво потребує простору. Я розумію проблеми, з якими стикається художник при підготовці кожного полотна. Це не тільки натхнення, уява, яка вирує в душі. Мають бути умови для створення роботи, можуть і виникати проблеми матеріального характеру. Ми готові співпрацювати зі спілкою й допомогти в облаштуванні цього простору, де ви виставляєте свої роботи». Посадовиця тепло привітала митців, глядачів з прийдешніми новорічно-різдвяними святами, побажала їм натхнення, радості, добра і теплої магії у ці зимові дні.



Директорка департаменту культури Тетана Гнатів приєдналася до привітань митцям: «Наше місто багате талановитими людьми, і як важливо, щоб людям у ньому творилося комфортно. Ми на місцевому рівні хочемо зробити так, щоб ви творили і мали натхнення для творчості. Упевнена, що на найближчій сесії міськради депутати проголосують за поданий головою правління кошторис для підтримки галузі культури у місті». Вона розповіла про численні культурно-мистецькі заходи, які підтримує міськрада, запросила художників до співпраці в реалізації нових ідей.



Своєю радістю з приводу плідного, творчого 2019 року, оновлення виставкового простору поділилися знані митці-спілчани. Вдячність за терпіння і наполегливість голові правління висловила відома художниця Світлана Костукевич: «Мене переповнює гордість за всіх нас! Крок за кроком наполегливо добилися такого гарного залу».



Про важливість матеріальних умов для творчості висловилася знана мисткиня Тетяна Мялковська: «Картина – це ідея, яка втілена кимось за допомогою матеріальних засобів в якомусь просторі. Яким би художник не був просвітленим і геніальним, але якщо він не має пензлика, фарби і полотна або інших засобів, не реалізує ідею. Якщо ж він зможе реалізувати арт-об’єкт, але не зможе поділитися цим з іншими людьми, бо не буде передачі інформації і зворотного зв’язку. Художник – це транслятор, для цього потрібне середовище. Я тішуся, бо це храм нашої мистецької спільноти, де ми живемо: тут ми можемо обмінюватися думками, своїми трансляціями, слухати один одного».



Відома художниця Оксана Ядчук-Мачинська поділилася своїми враженнями про вернісаж: «Виставка вдалась дуже гарна! Роботи, на мій погляд, якісь інші. Ті самі художники, але по-новому сприймаються у цьому залі. Приємно, 2019 рік завершується в новому залі, а 2020 розпочинається новими планами».



Сердечно привітала колег, гостей події легендарна мисткиня Олена Бурдаш і так сказала про експозицію:



«Виставка у нас вдалася! Є неочікувані картини, які побачиш лише в нашому залі. Різноманіття – це дуже добре: є квіти, пейзажі, філософські твори, навіть еротичні роботи, акварелі і графіка… Можливість висловитися була в усіх художників».



У задумах посадовців міської ради і волинських митців – підготовка до Всеукраїнської виставки до 150-річчя з дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Ця тема має об’єднати всю Україну навколо нового прочитання її творчості, глибина і багатогранність якої вражає кілька поколінь шанувальників, залишається актуальною і досі нерозгаданою для сучасників. Для митців – це великий простір для візуальної інтерпретації непересічної особистості видатної краянки, переосмислення її унікальної літературної спадщини.



У ці святкові дні у лучан і гостей міста є нагода переглянути наживо три нові виставки в галереї мистецтв: творчий звіт луцьких художників «Волинський вернісаж» у великій залі, фотопроєкт Віктора Чухрая «Луцьк вчора і тепер» у малій залі та експозицію «Метаморфози» Людмили Олійник у нижній залі. Виставки вільні для відвідування й триватимуть до 20 січня.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня в оновленій галереї мистецтв ВО НСХУ відкрилася групова виставка «Волинський вернісаж».Знані митці нашого краю, вільні художники, творча молодь представили більше як 50 творчих робіт на різні теми, жанри й техніки, - пише ІА Волинські новини.На подію відгукнулися численні шанувальники сучасного українського малярства, творча інтеліґенція, молодь, журналісти.Зі слів голови правління Волинської організації Національної спілки художників України, у ці передноворічні дні спілчани підсумовують свою роботу за рік. Це більш як 30 арт-проєктів, які були реалізовані в цьому мистецькому просторі. Важливим здобутком року, що минає, він вважає капітальне оновлення залів галереї – це нагальне завдання, яке було виконане. Спілка зробила ремонт власним коштом, активні оновлювальні роботи тривали з липня по грудень.Уже у вересні мала зала знову почала приймати глядачів на виставки робіт польських та українських авторів. Експозиція «Волинського вернісажу» відкрилася у відремонтованій великій залі галереї мистецтв. Для цієї події правлінням спілки були відібрані твори волинських художників двох крайніх років, які демонструють глядачам багатство тем, палітри, жанрів і технік: це олійний живопис, графіка, акварель, батик, фотографія, декоративне мистецтво, твори у мішаних техніках.Перед презентацією вернісажу Володимир Марчук провів екскурсію світлими, просторими залами галереї для заступниці міського головиі директорки департаменту культури міськради Т, розповів про нові експозиції.«Біля кожної картини хочеться затриматися довше, розглянути її детальніше, – поділилася враженнями з гостями презентації Ірина Чебелюк. – Мистецтво потребує простору. Я розумію проблеми, з якими стикається художник при підготовці кожного полотна. Це не тільки натхнення, уява, яка вирує в душі. Мають бути умови для створення роботи, можуть і виникати проблеми матеріального характеру. Ми готові співпрацювати зі спілкою й допомогти в облаштуванні цього простору, де ви виставляєте свої роботи». Посадовиця тепло привітала митців, глядачів з прийдешніми новорічно-різдвяними святами, побажала їм натхнення, радості, добра і теплої магії у ці зимові дні.Директорка департаменту культуриприєдналася до привітань митцям: «Наше місто багате талановитими людьми, і як важливо, щоб людям у ньому творилося комфортно. Ми на місцевому рівні хочемо зробити так, щоб ви творили і мали натхнення для творчості. Упевнена, що на найближчій сесії міськради депутати проголосують за поданий головою правління кошторис для підтримки галузі культури у місті». Вона розповіла про численні культурно-мистецькі заходи, які підтримує міськрада, запросила художників до співпраці в реалізації нових ідей.Своєю радістю з приводу плідного, творчого 2019 року, оновлення виставкового простору поділилися знані митці-спілчани. Вдячність за терпіння і наполегливість голові правління висловила відома художниця: «Мене переповнює гордість за всіх нас! Крок за кроком наполегливо добилися такого гарного залу».Про важливість матеріальних умов для творчості висловилася знана мисткиня Тетяна Мялковська: «Картина – це ідея, яка втілена кимось за допомогою матеріальних засобів в якомусь просторі. Яким би художник не був просвітленим і геніальним, але якщо він не має пензлика, фарби і полотна або інших засобів, не реалізує ідею. Якщо ж він зможе реалізувати арт-об’єкт, але не зможе поділитися цим з іншими людьми, бо не буде передачі інформації і зворотного зв’язку. Художник – це транслятор, для цього потрібне середовище. Я тішуся, бо це храм нашої мистецької спільноти, де ми живемо: тут ми можемо обмінюватися думками, своїми трансляціями, слухати один одного».Відома художницяподілилася своїми враженнями про вернісаж: «Виставка вдалась дуже гарна! Роботи, на мій погляд, якісь інші. Ті самі художники, але по-новому сприймаються у цьому залі. Приємно, 2019 рік завершується в новому залі, а 2020 розпочинається новими планами».Сердечно привітала колег, гостей події легендарна мисткиняі так сказала про експозицію:«Виставка у нас вдалася! Є неочікувані картини, які побачиш лише в нашому залі. Різноманіття – це дуже добре: є квіти, пейзажі, філософські твори, навіть еротичні роботи, акварелі і графіка… Можливість висловитися була в усіх художників».У задумах посадовців міської ради і волинських митців – підготовка до Всеукраїнської виставки до 150-річчя з дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Ця тема має об’єднати всю Україну навколо нового прочитання її творчості, глибина і багатогранність якої вражає кілька поколінь шанувальників, залишається актуальною і досі нерозгаданою для сучасників. Для митців – це великий простір для візуальної інтерпретації непересічної особистості видатної краянки, переосмислення її унікальної літературної спадщини.У ці святкові дні у лучан і гостей міста є нагода переглянути наживо три нові виставки в галереї мистецтв: творчий звіт луцьких художників «Волинський вернісаж» у великій залі, фотопроєкт«Луцьк вчора і тепер» у малій залі та експозицію «Метаморфози»у нижній залі. Виставки вільні для відвідування й триватимуть до 20 січня.

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