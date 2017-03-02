У галереї мистецтв презентували виставку «Волинський вернісаж». ФОТО
Сьогодні, 10:32
27 грудня в оновленій галереї мистецтв ВО НСХУ відкрилася групова виставка «Волинський вернісаж».
Знані митці нашого краю, вільні художники, творча молодь представили більше як 50 творчих робіт на різні теми, жанри й техніки, - пише ІА Волинські новини.
На подію відгукнулися численні шанувальники сучасного українського малярства, творча інтеліґенція, молодь, журналісти.
Зі слів голови правління Волинської організації Національної спілки художників України Володимира Марчука, у ці передноворічні дні спілчани підсумовують свою роботу за рік. Це більш як 30 арт-проєктів, які були реалізовані в цьому мистецькому просторі. Важливим здобутком року, що минає, він вважає капітальне оновлення залів галереї – це нагальне завдання, яке було виконане. Спілка зробила ремонт власним коштом, активні оновлювальні роботи тривали з липня по грудень.
Уже у вересні мала зала знову почала приймати глядачів на виставки робіт польських та українських авторів. Експозиція «Волинського вернісажу» відкрилася у відремонтованій великій залі галереї мистецтв. Для цієї події правлінням спілки були відібрані твори волинських художників двох крайніх років, які демонструють глядачам багатство тем, палітри, жанрів і технік: це олійний живопис, графіка, акварель, батик, фотографія, декоративне мистецтво, твори у мішаних техніках.
Перед презентацією вернісажу Володимир Марчук провів екскурсію світлими, просторими залами галереї для заступниці міського голови Ірини Чебелюк і директорки департаменту культури міськради Тетяни Гнатів, розповів про нові експозиції.
«Біля кожної картини хочеться затриматися довше, розглянути її детальніше, – поділилася враженнями з гостями презентації Ірина Чебелюк. – Мистецтво потребує простору. Я розумію проблеми, з якими стикається художник при підготовці кожного полотна. Це не тільки натхнення, уява, яка вирує в душі. Мають бути умови для створення роботи, можуть і виникати проблеми матеріального характеру. Ми готові співпрацювати зі спілкою й допомогти в облаштуванні цього простору, де ви виставляєте свої роботи». Посадовиця тепло привітала митців, глядачів з прийдешніми новорічно-різдвяними святами, побажала їм натхнення, радості, добра і теплої магії у ці зимові дні.
Директорка департаменту культури Тетана Гнатів приєдналася до привітань митцям: «Наше місто багате талановитими людьми, і як важливо, щоб людям у ньому творилося комфортно. Ми на місцевому рівні хочемо зробити так, щоб ви творили і мали натхнення для творчості. Упевнена, що на найближчій сесії міськради депутати проголосують за поданий головою правління кошторис для підтримки галузі культури у місті». Вона розповіла про численні культурно-мистецькі заходи, які підтримує міськрада, запросила художників до співпраці в реалізації нових ідей.
Своєю радістю з приводу плідного, творчого 2019 року, оновлення виставкового простору поділилися знані митці-спілчани. Вдячність за терпіння і наполегливість голові правління висловила відома художниця Світлана Костукевич: «Мене переповнює гордість за всіх нас! Крок за кроком наполегливо добилися такого гарного залу».
Про важливість матеріальних умов для творчості висловилася знана мисткиня Тетяна Мялковська: «Картина – це ідея, яка втілена кимось за допомогою матеріальних засобів в якомусь просторі. Яким би художник не був просвітленим і геніальним, але якщо він не має пензлика, фарби і полотна або інших засобів, не реалізує ідею. Якщо ж він зможе реалізувати арт-об’єкт, але не зможе поділитися цим з іншими людьми, бо не буде передачі інформації і зворотного зв’язку. Художник – це транслятор, для цього потрібне середовище. Я тішуся, бо це храм нашої мистецької спільноти, де ми живемо: тут ми можемо обмінюватися думками, своїми трансляціями, слухати один одного».
Відома художниця Оксана Ядчук-Мачинська поділилася своїми враженнями про вернісаж: «Виставка вдалась дуже гарна! Роботи, на мій погляд, якісь інші. Ті самі художники, але по-новому сприймаються у цьому залі. Приємно, 2019 рік завершується в новому залі, а 2020 розпочинається новими планами».
Сердечно привітала колег, гостей події легендарна мисткиня Олена Бурдаш і так сказала про експозицію:
«Виставка у нас вдалася! Є неочікувані картини, які побачиш лише в нашому залі. Різноманіття – це дуже добре: є квіти, пейзажі, філософські твори, навіть еротичні роботи, акварелі і графіка… Можливість висловитися була в усіх художників».
У задумах посадовців міської ради і волинських митців – підготовка до Всеукраїнської виставки до 150-річчя з дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Ця тема має об’єднати всю Україну навколо нового прочитання її творчості, глибина і багатогранність якої вражає кілька поколінь шанувальників, залишається актуальною і досі нерозгаданою для сучасників. Для митців – це великий простір для візуальної інтерпретації непересічної особистості видатної краянки, переосмислення її унікальної літературної спадщини.
У ці святкові дні у лучан і гостей міста є нагода переглянути наживо три нові виставки в галереї мистецтв: творчий звіт луцьких художників «Волинський вернісаж» у великій залі, фотопроєкт Віктора Чухрая «Луцьк вчора і тепер» у малій залі та експозицію «Метаморфози» Людмили Олійник у нижній залі. Виставки вільні для відвідування й триватимуть до 20 січня.
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Знані митці нашого краю, вільні художники, творча молодь представили більше як 50 творчих робіт на різні теми, жанри й техніки, - пише ІА Волинські новини.
На подію відгукнулися численні шанувальники сучасного українського малярства, творча інтеліґенція, молодь, журналісти.
Зі слів голови правління Волинської організації Національної спілки художників України Володимира Марчука, у ці передноворічні дні спілчани підсумовують свою роботу за рік. Це більш як 30 арт-проєктів, які були реалізовані в цьому мистецькому просторі. Важливим здобутком року, що минає, він вважає капітальне оновлення залів галереї – це нагальне завдання, яке було виконане. Спілка зробила ремонт власним коштом, активні оновлювальні роботи тривали з липня по грудень.
Уже у вересні мала зала знову почала приймати глядачів на виставки робіт польських та українських авторів. Експозиція «Волинського вернісажу» відкрилася у відремонтованій великій залі галереї мистецтв. Для цієї події правлінням спілки були відібрані твори волинських художників двох крайніх років, які демонструють глядачам багатство тем, палітри, жанрів і технік: це олійний живопис, графіка, акварель, батик, фотографія, декоративне мистецтво, твори у мішаних техніках.
Перед презентацією вернісажу Володимир Марчук провів екскурсію світлими, просторими залами галереї для заступниці міського голови Ірини Чебелюк і директорки департаменту культури міськради Тетяни Гнатів, розповів про нові експозиції.
«Біля кожної картини хочеться затриматися довше, розглянути її детальніше, – поділилася враженнями з гостями презентації Ірина Чебелюк. – Мистецтво потребує простору. Я розумію проблеми, з якими стикається художник при підготовці кожного полотна. Це не тільки натхнення, уява, яка вирує в душі. Мають бути умови для створення роботи, можуть і виникати проблеми матеріального характеру. Ми готові співпрацювати зі спілкою й допомогти в облаштуванні цього простору, де ви виставляєте свої роботи». Посадовиця тепло привітала митців, глядачів з прийдешніми новорічно-різдвяними святами, побажала їм натхнення, радості, добра і теплої магії у ці зимові дні.
Директорка департаменту культури Тетана Гнатів приєдналася до привітань митцям: «Наше місто багате талановитими людьми, і як важливо, щоб людям у ньому творилося комфортно. Ми на місцевому рівні хочемо зробити так, щоб ви творили і мали натхнення для творчості. Упевнена, що на найближчій сесії міськради депутати проголосують за поданий головою правління кошторис для підтримки галузі культури у місті». Вона розповіла про численні культурно-мистецькі заходи, які підтримує міськрада, запросила художників до співпраці в реалізації нових ідей.
Своєю радістю з приводу плідного, творчого 2019 року, оновлення виставкового простору поділилися знані митці-спілчани. Вдячність за терпіння і наполегливість голові правління висловила відома художниця Світлана Костукевич: «Мене переповнює гордість за всіх нас! Крок за кроком наполегливо добилися такого гарного залу».
Про важливість матеріальних умов для творчості висловилася знана мисткиня Тетяна Мялковська: «Картина – це ідея, яка втілена кимось за допомогою матеріальних засобів в якомусь просторі. Яким би художник не був просвітленим і геніальним, але якщо він не має пензлика, фарби і полотна або інших засобів, не реалізує ідею. Якщо ж він зможе реалізувати арт-об’єкт, але не зможе поділитися цим з іншими людьми, бо не буде передачі інформації і зворотного зв’язку. Художник – це транслятор, для цього потрібне середовище. Я тішуся, бо це храм нашої мистецької спільноти, де ми живемо: тут ми можемо обмінюватися думками, своїми трансляціями, слухати один одного».
Відома художниця Оксана Ядчук-Мачинська поділилася своїми враженнями про вернісаж: «Виставка вдалась дуже гарна! Роботи, на мій погляд, якісь інші. Ті самі художники, але по-новому сприймаються у цьому залі. Приємно, 2019 рік завершується в новому залі, а 2020 розпочинається новими планами».
Сердечно привітала колег, гостей події легендарна мисткиня Олена Бурдаш і так сказала про експозицію:
«Виставка у нас вдалася! Є неочікувані картини, які побачиш лише в нашому залі. Різноманіття – це дуже добре: є квіти, пейзажі, філософські твори, навіть еротичні роботи, акварелі і графіка… Можливість висловитися була в усіх художників».
У задумах посадовців міської ради і волинських митців – підготовка до Всеукраїнської виставки до 150-річчя з дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Ця тема має об’єднати всю Україну навколо нового прочитання її творчості, глибина і багатогранність якої вражає кілька поколінь шанувальників, залишається актуальною і досі нерозгаданою для сучасників. Для митців – це великий простір для візуальної інтерпретації непересічної особистості видатної краянки, переосмислення її унікальної літературної спадщини.
У ці святкові дні у лучан і гостей міста є нагода переглянути наживо три нові виставки в галереї мистецтв: творчий звіт луцьких художників «Волинський вернісаж» у великій залі, фотопроєкт Віктора Чухрая «Луцьк вчора і тепер» у малій залі та експозицію «Метаморфози» Людмили Олійник у нижній залі. Виставки вільні для відвідування й триватимуть до 20 січня.
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