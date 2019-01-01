Аварія на Волині: загинув 86-річний водій
Сьогодні, 11:53
У Ковелі, на вулиці Грушевського, зіткнулися автомобіль «Audi 80» та «Mercedes Sprinter».
Внаслідок аварії водій легковика загинув, пасажирку госпіталізували, - інформує поліція Волині.
ДТП сталася близько 12 години, у неділю, 29 грудня. Попередньо встановлено, що за кермом легковика перебував 86-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем «Mercedes Sprinter», під керуванням 25-річного ковельчанина, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій «Audi 80» загинув на місці. Пасажирку легковика, 81-річну жительку Ковеля, госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
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Внаслідок аварії водій легковика загинув, пасажирку госпіталізували, - інформує поліція Волині.
ДТП сталася близько 12 години, у неділю, 29 грудня. Попередньо встановлено, що за кермом легковика перебував 86-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем «Mercedes Sprinter», під керуванням 25-річного ковельчанина, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій «Audi 80» загинув на місці. Пасажирку легковика, 81-річну жительку Ковеля, госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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