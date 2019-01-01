У Нововолинську штрафують за неправильне паркування

У Нововолинську вже тиждень на вулицях міста працює інспектор, наділений повноваженнями складати постанови про адмінпорушення у сфері паркування.Наразі 21 постанову про порушення правил паркування вже винесено водіям транспортних засобів,– інформує Нововолинськ.com.«Найбільше порушників було зафіксовано на проспектах Перемоги та Дружби, вулицях Центральній, Шахтарській та бульвару Шевченка», – зазначив головний спеціаліст відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування Євгеній Хрищук.На сьогодні оплатили штраф 12 водіїв –порушників. Суми сягають понад 500 гривень.«Штраф виписується у розмірі 255 гривень, за більші – 510. Перших 10 днів пільговий період – водій оплачує лише половину штрафу», – розповів Євгеній Хрищук.Якщо штраф не оплачений протяггом 30 днів, його сума зросте вдвічі, і справою водія-порушника займатиметься Державна виконавча служба.Євгеній Хрищук зазначає, здебільшого водії до таких інспекцій ставляться з розумінням. Лояльно до власників автівок ставиться і сам інспектор, бачачи, що кермувальник хоче припаркуватись у забороненому місці, спершу робить зауваження. Оскільки, запевняє, що головне завдання не оштрафувати, а дисциплінувати водіїв.