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У Нововолинську штрафують за неправильне паркування

У Нововолинську штрафують за неправильне паркування
У Нововолинську вже тиждень на вулицях міста працює інспектор, наділений повноваженнями складати постанови про адмінпорушення у сфері паркування.

Наразі 21 постанову про порушення правил паркування вже винесено водіям транспортних засобів,– інформує Нововолинськ.com.

«Найбільше порушників було зафіксовано на проспектах Перемоги та Дружби, вулицях Центральній, Шахтарській та бульвару Шевченка», – зазначив головний спеціаліст відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування Євгеній Хрищук.

На сьогодні оплатили штраф 12 водіїв –порушників. Суми сягають понад 500 гривень.

«Штраф виписується у розмірі 255 гривень, за більші – 510. Перших 10 днів пільговий період – водій оплачує лише половину штрафу», – розповів Євгеній Хрищук.

Якщо штраф не оплачений протяггом 30 днів, його сума зросте вдвічі, і справою водія-порушника займатиметься Державна виконавча служба.

Євгеній Хрищук зазначає, здебільшого водії до таких інспекцій ставляться з розумінням. Лояльно до власників автівок ставиться і сам інспектор, бачачи, що кермувальник хоче припаркуватись у забороненому місці, спершу робить зауваження. Оскільки, запевняє, що головне завдання не оштрафувати, а дисциплінувати водіїв.

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Теги: нововолинськ, парковка, штраф
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