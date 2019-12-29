Яка погода буде в Україні у новорічну ніч
Сьогодні, 15:51
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в новорічну ніч в Україні падатиме мокрий сніг.
Про це вона написала у фейсбук, – передає Апостроф.
Найближчої ночі, на 30-те грудня, у західних областях України очікується -5-12 градусів, в Карпатах може бути нижче, у більшості областей -1-6 градусів, на Півдні близько нуля.
30-го грудня, вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу. у південній частині 0-4 градуси тепла, на дорогах ожеледиця.
Опади малоймовірні, хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина.
У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця
31-го грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів.
У ніч на 1-ше січня посипатиме снігом, температура повітря коливатиметься близько нуля.
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Про це вона написала у фейсбук, – передає Апостроф.
Найближчої ночі, на 30-те грудня, у західних областях України очікується -5-12 градусів, в Карпатах може бути нижче, у більшості областей -1-6 градусів, на Півдні близько нуля.
30-го грудня, вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу. у південній частині 0-4 градуси тепла, на дорогах ожеледиця.
Опади малоймовірні, хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина.
У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця
31-го грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів.
У ніч на 1-ше січня посипатиме снігом, температура повітря коливатиметься близько нуля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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