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Яка погода буде в Україні у новорічну ніч

Яка погода буде в Україні у новорічну ніч
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в новорічну ніч в Україні падатиме мокрий сніг.

Про це вона написала у фейсбук, – передає Апостроф.

Найближчої ночі, на 30-те грудня, у західних областях України очікується -5-12 градусів, в Карпатах може бути нижче, у більшості областей -1-6 градусів, на Півдні близько нуля.

30-го грудня, вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу. у південній частині 0-4 градуси тепла, на дорогах ожеледиця.

Опади малоймовірні, хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина.

У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця

31-го грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів.

У ніч на 1-ше січня посипатиме снігом, температура повітря коливатиметься близько нуля.

Яка погода буде в Україні у новорічну ніч

Яка погода буде в Україні у новорічну ніч


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Теги: погода, новий рік, свято
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