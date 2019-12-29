Яка погода буде в Україні у новорічну ніч

Наталка Діденко повідомила, що в новорічну ніч в Україні падатиме мокрий сніг.



Про це вона написала у фейсбук, –



Найближчої ночі, на 30-те грудня, у західних областях України очікується -5-12 градусів, в Карпатах може бути нижче, у більшості областей -1-6 градусів, на Півдні близько нуля.



30-го грудня, вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу. у південній частині 0-4 градуси тепла, на дорогах ожеледиця.



Опади малоймовірні, хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина.



У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця



31-го грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів.



У ніч на 1-ше січня посипатиме снігом, температура повітря коливатиметься близько нуля.









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