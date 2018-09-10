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Волинським шахтарям виплатять зарплату до різдвяних свят

Волинським шахтарям виплатять зарплату до різдвяних свят
Гірники шахти №10 отримають заробітну плату до новорічних і різдвяних свят.

Про це попросив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко після того, як до нього звернулися представники первинної профспілкової організації шахти №10 на чолі із головою Вячеславом Спиридоновим, – пише пресслужба ОДА.

За словами голови профспілки, на виплату заборгованості із заробітних плат на шахті №10 Уряд спрямував 6,8 мільйонів гривень. Так, кілька днів тому кошти надійшли на рахунки обласного казначейства, після чого їх оперативно перекинули на рахунки місцевого казначейства.

Однак, казначейство міста Нововолинськ затримало виплати. Тож голова ОДА звернувся із проханням виплатити заробітні плати до свят, адже ці кошти – борг із зарплат за листопад та грудень місяці. Відповідно сім’ї гірників дуже чекали їх надходження. Окрім того, не за горами святкові вихідні. Так, станом на сьогодні шахтарі вже отримали 100 відсотків виплат за листопад та 60 відсотків – за грудень.

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Теги: зарплата, шахта, нововолинськ
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