Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Сьогодні, 17:01
І у наш час не втратило своєї актуальності давнє мистецтво створення ажурних виробів з паперу.
Витинанки залишаються простим та вишуканим способом прикрасити оселю, - пише ІА Волинські новини.
Традиція створення витинанок має давнє коріння. Вважається, що народилася вона у Китаї, близько VII століття. Звідти, перебравшись на територію проживання слов’янських племен, це мистецтво розповсюдилося європейськими країнами. Звичайно, тоді для створення аплікацій та візерунків наші пращури використовували не папір, а кору дерев та шкіру тварин.
Вже паперовими витинанками сільські хати в Україні починають прикрашати в середині ХІХ сторіччя. І з тих часів, ажурна оздоба залишається невід’ємним атрибутом різноманітних свят, насамперед, новорічних.
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Витинанки залишаються простим та вишуканим способом прикрасити оселю, - пише ІА Волинські новини.
Традиція створення витинанок має давнє коріння. Вважається, що народилася вона у Китаї, близько VII століття. Звідти, перебравшись на територію проживання слов’янських племен, це мистецтво розповсюдилося європейськими країнами. Звичайно, тоді для створення аплікацій та візерунків наші пращури використовували не папір, а кору дерев та шкіру тварин.
Вже паперовими витинанками сільські хати в Україні починають прикрашати в середині ХІХ сторіччя. І з тих часів, ажурна оздоба залишається невід’ємним атрибутом різноманітних свят, насамперед, новорічних.
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