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Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО

Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
І у наш час не втратило своєї актуальності давнє мистецтво створення ажурних виробів з паперу.

Витинанки залишаються простим та вишуканим способом прикрасити оселю, - пише ІА Волинські новини.

Традиція створення витинанок має давнє коріння. Вважається, що народилася вона у Китаї, близько VII століття. Звідти, перебравшись на територію проживання слов’янських племен, це мистецтво розповсюдилося європейськими країнами. Звичайно, тоді для створення аплікацій та візерунків наші пращури використовували не папір, а кору дерев та шкіру тварин.

Вже паперовими витинанками сільські хати в Україні починають прикрашати в середині ХІХ сторіччя. І з тих часів, ажурна оздоба залишається невід’ємним атрибутом різноманітних свят, насамперед, новорічних.


Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО
Як лучани прикрасили вікна новорічними витинанками. ФОТО

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Теги: витинки, новий рік, прикраси, вікно
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