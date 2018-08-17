Для інклюзивно-ресурсного центру на Волині придбали спецавтомобіль для дітей
Сьогодні, 17:32
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк вручив працівникам та вихованцям інклюзивно-ресурсного центру ключі від спецавтомобіля для дітей з особливими потребами.
Урочистості відбулися 28 грудня, - пишуть на сайті Володимир-Волинської міськради.
До слова, у 2019 році із держбюджету Волинь отримала 6,4 мільйона гривень на автобуси для ІРЦ, з яких на закупівлю спецавто для центру у Володимирі-Волинському виділили мільйон гривень, ще 300 тисяч спрямували з міського бюджету.
Автомобіль відповідає усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами. Він обладнаний спеціальним підіймачем для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, у салоні передбачені сидіння з ременями безпеки.
У планах використовувати авто також як соціальне таксі, що дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, вирішувати медичні, освітні та реабілітаційні потреби.
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Урочистості відбулися 28 грудня, - пишуть на сайті Володимир-Волинської міськради.
До слова, у 2019 році із держбюджету Волинь отримала 6,4 мільйона гривень на автобуси для ІРЦ, з яких на закупівлю спецавто для центру у Володимирі-Волинському виділили мільйон гривень, ще 300 тисяч спрямували з міського бюджету.
Автомобіль відповідає усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами. Він обладнаний спеціальним підіймачем для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, у салоні передбачені сидіння з ременями безпеки.
У планах використовувати авто також як соціальне таксі, що дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, вирішувати медичні, освітні та реабілітаційні потреби.
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