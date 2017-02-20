Оштрафували волинянина, який незаконно продавав рибу





Слухання справи відбулось 23 грудня. Про це йдеться у постанові суду, -



30 листопада об 11:00 чоловік на ринку в селищі Любешів продавав рибу без належних документів. Він мав на продаж 20 кілограмів коропа, карася та піленгаса.



Підсудний у суді свою вину у вчиненні проступку визнав, у вчиненому розкаявся. Просив суворо не карати.



Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 88-1 КУпАП, і накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 1 020 гривень. Також чоловік заплатить на користь держави 384 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любешівського районного суду Наталія Гладіч розглянула адміністративну справу, яка надійшла від управління державного агенства рибного господарства у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який продавав у Любешеві на ринку рибу без документів.Слухання справи відбулось 23 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любешів30 листопада об 11:00 чоловік на ринку в селищі Любешів продавав рибу без належних документів. Він мав на продаж 20 кілограмів коропа, карася та піленгаса.Підсудний у суді свою вину у вчиненні проступку визнав, у вчиненому розкаявся. Просив суворо не карати.Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 88-1 КУпАП, і накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 1 020 гривень. Також чоловік заплатить на користь держави 384 гривні судового збору.

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