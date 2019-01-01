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Електронний квиток або мобільний додаток: у луцьких тролейбусах заборонили готівку

Електронний квиток або мобільний додаток: у луцьких тролейбусах заборонили готівку
Відсьогодні, 30 грудня оплатити проїзд у луцьких тролейбусах можна лише електронним квитком чи за допомогою мобільного додатку.

Про це пише Волинь UA на сторінці у фейсбуці.

Зі слів директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, кондуктори нині у тролейбусах працюють як консультанти. Чи сплачено за проїзд, за допомогою спеціальних пристроїв перевіряють контролери. Пасажирів, які не заплатили, штрафуватимуть.


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Теги: е-квиток, валідатори, сітікард
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