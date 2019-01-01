Електронний квиток або мобільний додаток: у луцьких тролейбусах заборонили готівку





Про це



Зі слів директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, кондуктори нині у тролейбусах працюють як консультанти. Чи сплачено за проїзд, за допомогою спеціальних пристроїв перевіряють контролери. Пасажирів, які не заплатили, штрафуватимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, 30 грудня оплатити проїзд у луцьких тролейбусах можна лише електронним квитком чи за допомогою мобільного додатку.Про це пише Волинь UA на сторінці у фейсбуці.Зі слів директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, кондуктори нині у тролейбусах працюють як консультанти. Чи сплачено за проїзд, за допомогою спеціальних пристроїв перевіряють контролери. Пасажирів, які не заплатили, штрафуватимуть.

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