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Ялинка, Дід Мороз та смаколики: українські новорічні традиції

Ялинка, Дід Мороз та смаколики: українські новорічні традиції
Кожен сьогодні святкує Новий рік Так, як хоче: з родиною чи друзями. Вдома чи на гучній вечірці. Або ж і не святкує зовсім. Це, звісно, вибір кожного. Але варто пам’ятати про ті традиції, які збереглись в Українців, аби зовсім їх не втратити, - пишуть Хроніки Любарта.

Що більшості відомо про Новий Рік сьогодні? Те, що його дата святкування змінювалась на території України декілька разів. Це було і в середині січня, і навесні, і восени. Але мова йде саме про зимовий Новий Рік, тож постараємось дізнатись більше про нього:

Чи був у нас Дід Мороз?
Вважається, що у кожній країні є свій аналог Діда Мороза. Десь Санта Клаус, десь Пер Ноель, а десь — Мікулаш. Але це твердження хибне. Адже в Україні не існувало на Новий Рік святкового дідуся, який приходив і дарував подарунки чемним дітям. Така традиція існувала на День Святого Миколая 19 грудня, і герой був не казковим, а реальним, що жив колись на землі. Уособлював він зовсім інші ідеї та не асоціювався з Новим Роком.

Так само, без відношення до свят — існував Морозко, сивий та добрий дід, який символізує зиму.

Чи була у нас ялинка?
Ні, був солом’яний сніп, який назвали Дідухом. Він уособлював спільного предка, рід, зв’язок між поколіннями. Але його, як і ялинку, прикрашали, тож ця традиція залишилась незмінною.

Як прикрасити сьогодні ялинку в українському стилі?
Зробити медові пряники. Вирізати їх різними тематичними формами: як сніжинки, ялинки, півмісяць або зірки, сніговик тощо. Нанизати на нитки та пов’язати на ялинку. Можна попередньо розмалювати їх цукровою глазур’ю.

Грецькі горішки та шишки — також часто слугували прикрасами, як і свіжі яблука. Зараз їх можна доповнити цукерками в обгортках, різнокольоровими стрічками і ліхтариками.

Популярними знову стають іграшки з дерева — розмальовані яскравими фарбами.

Традиції святкування
Багато традицій збереглось і до сьогоднішнього дня. Наприклад, готувати на святковий стіл 12 страв, запрошувати гостей на наступний день.

Подекуди молоді дівчата і досі ворожать у новорічну долю. Так само, частково, залишилась і дивовижна традиція щедрування.

Щедрують у нас і першого січня, і на Старий Новий Рік.

Святкували завжди, як і зараз, з піснями, гарним застіллям, у родинному колі. Існувало й немало прикмет, у більшість з яких ми віримо й досі:

Прикмети на Новий Рік
Не можна виносити сміття перед Новим Роком — інакше в будинку не буде злагоди і миру.

Викидайте старі й поламані речі з дому — щоб не знати скрути в новому році.

Одягайте для святкування найдорожчі прикраси та новий одяг, щоб жити в достатку.

Під час рахунку останній секунд до Нового Року — загадайте своє найбільше бажання.

Також, аби жити багато, до столу подавали кашу, а зерном посипали рідних та друзів, особливо під час щедрування.

Якщо зранку 1 січня на деревах іній — то буде багато хлібу. А як нема зовсім, то рік буде голодним.

Під час святкування Нового Року покладіть хоча б одну монету в кишеню, щоб не потребувати нічого.

В період з 31 грудня до кінця 1 січня — не давайте нікому нічого у борг та не позичайте. Інакше віддасте всю вдачу і залишите собі нещастя. Це стосується не лише грошей, а й грошей та навіть продуктів.

Якщо 31 грудня по дорозі додому зустрінете пса — то в наступному році познайомитесь із вірним другом.

Якщо новорічна ніч ясна та зіркова, то прийдешній рік буде врожайним.

Існувала ще одна цікава традиція, яка підтримувалась не лише у нас, а й в інших європейських країнах. Треба гучно співати, кричати та танцювати. Не лише заради забави, а й щоб відлякувати злих духів якомога далі від дому.


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Теги: новий рік, традиції, свято
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