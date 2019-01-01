Ялинка, Дід Мороз та смаколики: українські новорічні традиції





Що більшості відомо про Новий Рік сьогодні? Те, що його дата святкування змінювалась на території України декілька разів. Це було і в середині січня, і навесні, і восени. Але мова йде саме про зимовий Новий Рік, тож постараємось дізнатись більше про нього:



Чи був у нас Дід Мороз?

Вважається, що у кожній країні є свій аналог Діда Мороза. Десь Санта Клаус, десь Пер Ноель, а десь — Мікулаш. Але це твердження хибне. Адже в Україні не існувало на Новий Рік святкового дідуся, який приходив і дарував подарунки чемним дітям. Така традиція існувала на День Святого Миколая 19 грудня, і герой був не казковим, а реальним, що жив колись на землі. Уособлював він зовсім інші ідеї та не асоціювався з Новим Роком.



Так само, без відношення до свят — існував Морозко, сивий та добрий дід, який символізує зиму.



Чи була у нас ялинка?

Ні, був солом’яний сніп, який назвали Дідухом. Він уособлював спільного предка, рід, зв’язок між поколіннями. Але його, як і ялинку, прикрашали, тож ця традиція залишилась незмінною.



Як прикрасити сьогодні ялинку в українському стилі?

Зробити медові пряники. Вирізати їх різними тематичними формами: як сніжинки, ялинки, півмісяць або зірки, сніговик тощо. Нанизати на нитки та пов’язати на ялинку. Можна попередньо розмалювати їх цукровою глазур’ю.



Грецькі горішки та шишки — також часто слугували прикрасами, як і свіжі яблука. Зараз їх можна доповнити цукерками в обгортках, різнокольоровими стрічками і ліхтариками.



Популярними знову стають іграшки з дерева — розмальовані яскравими фарбами.



Традиції святкування

Багато традицій збереглось і до сьогоднішнього дня. Наприклад, готувати на святковий стіл 12 страв, запрошувати гостей на наступний день.



Подекуди молоді дівчата і досі ворожать у новорічну долю. Так само, частково, залишилась і дивовижна традиція щедрування.



Щедрують у нас і першого січня, і на Старий Новий Рік.



Святкували завжди, як і зараз, з піснями, гарним застіллям, у родинному колі. Існувало й немало прикмет, у більшість з яких ми віримо й досі:



Прикмети на Новий Рік

Не можна виносити сміття перед Новим Роком — інакше в будинку не буде злагоди і миру.



Викидайте старі й поламані речі з дому — щоб не знати скрути в новому році.



Одягайте для святкування найдорожчі прикраси та новий одяг, щоб жити в достатку.



Під час рахунку останній секунд до Нового Року — загадайте своє найбільше бажання.



Також, аби жити багато, до столу подавали кашу, а зерном посипали рідних та друзів, особливо під час щедрування.



Якщо зранку 1 січня на деревах іній — то буде багато хлібу. А як нема зовсім, то рік буде голодним.



Під час святкування Нового Року покладіть хоча б одну монету в кишеню, щоб не потребувати нічого.



В період з 31 грудня до кінця 1 січня — не давайте нікому нічого у борг та не позичайте. Інакше віддасте всю вдачу і залишите собі нещастя. Це стосується не лише грошей, а й грошей та навіть продуктів.



Якщо 31 грудня по дорозі додому зустрінете пса — то в наступному році познайомитесь із вірним другом.



Якщо новорічна ніч ясна та зіркова, то прийдешній рік буде врожайним.



Існувала ще одна цікава традиція, яка підтримувалась не лише у нас, а й в інших європейських країнах. Треба гучно співати, кричати та танцювати. Не лише заради забави, а й щоб відлякувати злих духів якомога далі від дому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен сьогодні святкує Новий рік Так, як хоче: з родиною чи друзями. Вдома чи на гучній вечірці. Або ж і не святкує зовсім. Це, звісно, вибір кожного. Але варто пам’ятати про ті традиції, які збереглись в Українців, аби зовсім їх не втратити, - пишуть Хроніки Любарта.Що більшості відомо про Новий Рік сьогодні? Те, що його дата святкування змінювалась на території України декілька разів. Це було і в середині січня, і навесні, і восени. Але мова йде саме про зимовий Новий Рік, тож постараємось дізнатись більше про нього:Вважається, що у кожній країні є свій аналог Діда Мороза. Десь Санта Клаус, десь Пер Ноель, а десь — Мікулаш. Але це твердження хибне. Адже в Україні не існувало на Новий Рік святкового дідуся, який приходив і дарував подарунки чемним дітям. Така традиція існувала на День Святого Миколая 19 грудня, і герой був не казковим, а реальним, що жив колись на землі. Уособлював він зовсім інші ідеї та не асоціювався з Новим Роком.Так само, без відношення до свят — існував Морозко, сивий та добрий дід, який символізує зиму.Ні, був солом’яний сніп, який назвали Дідухом. Він уособлював спільного предка, рід, зв’язок між поколіннями. Але його, як і ялинку, прикрашали, тож ця традиція залишилась незмінною.Як прикрасити сьогодні ялинку в українському стилі?Зробити медові пряники. Вирізати їх різними тематичними формами: як сніжинки, ялинки, півмісяць або зірки, сніговик тощо. Нанизати на нитки та пов’язати на ялинку. Можна попередньо розмалювати їх цукровою глазур’ю.Грецькі горішки та шишки — також часто слугували прикрасами, як і свіжі яблука. Зараз їх можна доповнити цукерками в обгортках, різнокольоровими стрічками і ліхтариками.Популярними знову стають іграшки з дерева — розмальовані яскравими фарбами.Багато традицій збереглось і до сьогоднішнього дня. Наприклад, готувати на святковий стіл 12 страв, запрошувати гостей на наступний день.Подекуди молоді дівчата і досі ворожать у новорічну долю. Так само, частково, залишилась і дивовижна традиція щедрування.Щедрують у нас і першого січня, і на Старий Новий Рік.Святкували завжди, як і зараз, з піснями, гарним застіллям, у родинному колі. Існувало й немало прикмет, у більшість з яких ми віримо й досі:Не можна виносити сміття перед Новим Роком — інакше в будинку не буде злагоди і миру.Викидайте старі й поламані речі з дому — щоб не знати скрути в новому році.Одягайте для святкування найдорожчі прикраси та новий одяг, щоб жити в достатку.Під час рахунку останній секунд до Нового Року — загадайте своє найбільше бажання.Також, аби жити багато, до столу подавали кашу, а зерном посипали рідних та друзів, особливо під час щедрування.Якщо зранку 1 січня на деревах іній — то буде багато хлібу. А як нема зовсім, то рік буде голодним.Під час святкування Нового Року покладіть хоча б одну монету в кишеню, щоб не потребувати нічого.В період з 31 грудня до кінця 1 січня — не давайте нікому нічого у борг та не позичайте. Інакше віддасте всю вдачу і залишите собі нещастя. Це стосується не лише грошей, а й грошей та навіть продуктів.Якщо 31 грудня по дорозі додому зустрінете пса — то в наступному році познайомитесь із вірним другом.Якщо новорічна ніч ясна та зіркова, то прийдешній рік буде врожайним.Існувала ще одна цікава традиція, яка підтримувалась не лише у нас, а й в інших європейських країнах. Треба гучно співати, кричати та танцювати. Не лише заради забави, а й щоб відлякувати злих духів якомога далі від дому.

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