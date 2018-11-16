На Волині закрили чотири «підпільні» АЗС
Сьогодні, 16:31
В ході операції «Акциз-2019» співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області проведено заходи направлені на детінізацію ринку паливно-мастильних матеріалів та припинення діяльності «підпільних» АЗС на території області.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Волинській області
Так, в результаті проведення заходів припинено діяльність 4-ох «підпільних» АЗС на території області, зокрема у місті Луцьку, Луцькому районі та місті Горохів. Внаслідок чого, з незаконного обігу вилучено понад 6000 літрів дизельного пального, паливно-роздавальні колонки та ємкості в яких зберігалось вищевказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 500 тис. грн.
Відносно правопорушників складено чотири адміністративні протоколи за ч.1 ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).
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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Волинській області
Так, в результаті проведення заходів припинено діяльність 4-ох «підпільних» АЗС на території області, зокрема у місті Луцьку, Луцькому районі та місті Горохів. Внаслідок чого, з незаконного обігу вилучено понад 6000 літрів дизельного пального, паливно-роздавальні колонки та ємкості в яких зберігалось вищевказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 500 тис. грн.
Відносно правопорушників складено чотири адміністративні протоколи за ч.1 ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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