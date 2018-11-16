На Волині закрили чотири «підпільні» АЗС

В ході операції «Акциз-2019» співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області проведено заходи направлені на детінізацію ринку паливно-мастильних матеріалів та припинення діяльності «підпільних» АЗС на території області.Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Волинській областіТак, в результаті проведення заходів припинено діяльність 4-ох «підпільних» АЗС на території області, зокрема у місті Луцьку, Луцькому районі та місті Горохів. Внаслідок чого, з незаконного обігу вилучено понад 6000 літрів дизельного пального, паливно-роздавальні колонки та ємкості в яких зберігалось вищевказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 500 тис. грн.Відносно правопорушників складено чотири адміністративні протоколи за ч.1 ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).