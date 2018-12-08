Як Володимир-Волинський прикрасили до Нового року. ФОТО
30 грудень, 23:23
30-го грудня, зазвичай, усі готуються до святкувань. До обіду володимир-волинці закуповувались продуктами та ялинками. А в полуденок в місті стало більш атмосферно – включили новорічні гірлянди.
Журналісти БУГу намагались передати всю новорічну атмосферу Володимира-Волинського у світлинах.
Кожен по-різному прикрашає оселю до Нового року. Підготувались як підприємці, так і самі мешканці: на вулицях міста палають різноманітні гірлянди на балконах, вікнах, фасадах магазинів, кафе…
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Журналісти БУГу намагались передати всю новорічну атмосферу Володимира-Волинського у світлинах.
Кожен по-різному прикрашає оселю до Нового року. Підготувались як підприємці, так і самі мешканці: на вулицях міста палають різноманітні гірлянди на балконах, вікнах, фасадах магазинів, кафе…
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