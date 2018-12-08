Як Володимир-Волинський прикрасили до Нового року. ФОТО





Журналісти БУГу



Кожен по-різному прикрашає оселю до Нового року. Підготувались як підприємці, так і самі мешканці: на вулицях міста палають різноманітні гірлянди на балконах, вікнах, фасадах магазинів, кафе…





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го грудня, зазвичай, усі готуються до святкувань. До обіду володимир-волинці закуповувались продуктами та ялинками. А в полуденок в місті стало більш атмосферно – включили новорічні гірлянди.Журналісти БУГу намагались передати всю новорічну атмосферу Володимира-Волинського у світлинах.Кожен по-різному прикрашає оселю до Нового року. Підготувались як підприємці, так і самі мешканці: на вулицях міста палають різноманітні гірлянди на балконах, вікнах, фасадах магазинів, кафе…

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію