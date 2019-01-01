вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

31 грудня на Волині: гортаючи календар

31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує письменниця Юлія Смаль (на фото).

Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.

Цього дня іменини у тих, кого звуть Зоя, Михайло, Модест, Семен та Севастіан.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня. Хоча, насправді, перше засідання відбулося 3 грудня 1939 року, але протокол загубився.

31 грудня 1962 року у Луцьку на вулиці Леніна (нині – проспект Волі), на місці нинішнього приміщення обласного драмтеатру вперше загорівся символічний факел природного газу. Новорічним подарунком для мешканців будинків № 7, 9, 11 та 13 по вулиці Леніна стала газифікація їхніх осель.

А у 2011 році Луцьк отримав нове доменне ім’я - до існуючих доменних імен lutsk.ua та volyn.ua приєдналося ще одне - lt.ua.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як Володимир-Волинський прикрасили до Нового року. ФОТО
30 грудень, 23:23
У луцькому Територіальному центрі – новорічне свято. ФОТО
30 грудень, 22:20
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
30 грудень, 21:34
Оштрафували волинянина, який незаконно продавав рибу
30 грудень, 21:15
Схожі новини
30 грудня на Волині: гортаючи календар 30 грудня на Волині: гортаючи календар
30 грудень, 00:00
28 грудня на Волині: гортаючи календар 28 грудня на Волині: гортаючи календар
28 грудень, 00:00
26 грудня на Волині: гортаючи календар 26 грудня на Волині: гортаючи календар
26 грудень, 00:00
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як Володимир-Волинський прикрасили до Нового року. ФОТО
30 грудень, 23:23
 0
У луцькому Територіальному центрі – новорічне свято. ФОТО
30 грудень, 22:20
 0
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
30 грудень, 21:34
 0
Оштрафували волинянина, який незаконно продавав рибу
30 грудень, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8