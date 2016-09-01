Гривня знову може зміцнюватися щодо долара: думка експертів





«Гривня йде на новорічні фінансові канікули на позначці 23,69 грн/$, що відповідає номінальній ревальвації за підсумками року на 14,5%. При збереженні попиту на ОВДП з боку нерезидентів курс може не тільки стабілізуватися, але і почати зміцнюватись», –



За його словами, зміна тренду зміцнення гривні на її стрімке ослаблення сталася під впливом цейтноту учасників ринку в зв'язку з нестандартним робочим тижнем, який закінчує фінансовий рік, а також зі стартом різдвяних канікул у Європі і США.



«Рекордний денний викуп валюти регулятором в обсязі $700 млн у четвер і курсовий розворот були сприйняті ринком як сигнал до нагнітання ажіотажу: готівковий ринок різко підвищив котирування долара і збільшив спред, що в поєднанні з періодом відшкодувань ПДВ і фіналізацією учасниками ринку річних фінансових розрахунків мало ефект пружини, що розтиснулася. У результаті котирування долара пішли в ріст, що підігріваються спекулятивною активністю», – зазначив Курінний.



Старший аналітик «Райффайзен Банку Аваль» Михайло Ребрик також вважає, що ослаблення курсу гривні носить ситуативний характер.



«Девальвація проходить на «тонкому» ринку, тобто на малих обсягах, що в деякій мірі говорить про нестійкий, а іноді про спекулятивний характер такого руху. Виходячи з характеру руху, характеру угод на міжбанку, якими забезпечено зростання, і того факту, що котирування на готівковому ринку випереджають міжбанк, я схильний вважати, що поточне ослаблення гривні ситуативне», – резюмував він.

Начальник управління казначейства «Банку Форвард» Наталія Шишацька вважає, що після свят ревальваційний тренд гривні відновиться.



«З огляду на дефіцит бюджету, Мінфін, швидше за все, продовжить розміщення ОВДП на аукціонах і в наступному році, а значить, приплив валюти від нерезидентів під покупку держпаперів залишиться одним з основних факторів, що впливають на зміцнення гривні», – сказала вона.



Коментуючи ситуацію на готівковому валютному ринку, Шишацька зазначила, що зниження курсу гривні в останні дні зумовлене тим, що населення здає валюту під «фінансування» свят, а також переводить валютні депозити в гривневі, оскільки прибутковість по них вища.



«Перед святами або довгими вихідними завжди розширюється спред курсів на готівковому ринку. Після свят спред звузиться, рух курсу буде ідентичним безготівковому», – додала вона.

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