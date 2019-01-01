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ОТГ на Волині придбала новий екскаватор-навантажувач

ОТГ на Волині придбала новий екскаватор-навантажувач
У Велимченській ОТГ придбали новий екскаватор-навантажувач Bobcat B-730.

Про це пише керівниця громади Анастасія Павлович у фейсбуці, - пише "Район.Ратне".

Спецтехніка прибула до громади надвечір, 28 грудня.

"Велимченська ОТГ придбала ескаватор-навантажувач Bobcat B-730, гарне завершення 2019 року. Щиро дякую Богові, колективу сільської ради, депутат ради, жителям громади та всім небайдужим людям за віру і підтримку, ми, то зробили", – пише Анастасія Павлович.

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Теги: отг, екскаватор
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