Як лікують похмілля у різних країнах світу





Настав час нестримних веселощів і всього, до чого вони можуть призвести. Іншими словами, ця поблажлива пора року часто призводить до значно менш приємних ранків після гулянок. І оскільки, принаймні, поки що немає таблеток від "бодуна", що можна зробити, щоб позбутися його? Про це



Як пише CNN, значною мірою відповідь криється в вуглеводах. Похмілля по-суті - це дуже важке зневоднення й падіння рівня цукру в крові, які змушують гуляку страждати від низки неприємних симптомів, таких як нудота, втома, дратівливість й біль. Зіштовхнувшись з гіркою реальністю, люди все одно намагаються відчайдушно винайти "ліки" він похмілля. Власне, ключ до рішення - це усунення зневоднення й підвищення низького рівня цукру.



Потрібно пити багато води й наповнювати своє тіло вуглеводами, здоровими жирами й білками. Звісно, найкращий спосіб уникнути "бодуна" - це утримуватися від вживання алкоголю. Але якщо це не варіант, тоді знадобиться рецепт, як пережити неприємні наслідки. CNN перелічує деякі традиції різних міст світу у боротьбі з похміллям.



Париж. Хоч пити багато алкоголю на наступний день не рекомендується, багато людей грішать, трошки похмеляючись. І якщо вже ви обрали цей шлях, ніщо не зрівняється з "кривавою Мері". Хоч цей коктейль можна знайти в кожному кутку світу, він набув особливого значення у Парижі, де його й винайшли в 1921 році в закладі Harry's New York Bar. За всі ці роки у різних барах вносили свої додаткові нотки в рецепт. Але в Harry's New York Bar його готують досі так, як майже 100 років тому: з горілки, томатного соку, соусу Tabasco, солі, перцю, лимону і кисло-солодкого вустерського соусу.



Лондон. Гарячий плавлений сир - це те, що робить піцу такою привабливою при похміллі. Але піца не єдиний спосіб отримати свою сирну "примочку". В Лондоні простий сир на грінці - це прекрасна річ, яку легко можна зробити вдома не залежно від рівня похмільних страждань. "Покладіть хліб на гриль, щоб злегка підсмажити його з обох боків. Потім намастість один бік товстим шаром масла й гострої гірчиці, посипте натертим чедером зверху, а потім поверніть знову на гриль, щоб сир розтанув. І, вуаля, ваші шанси пережити важкий день підвищилися", - радить видання. Берлін. Звісно, німці раді карівурсту в будь-який час дня. Але ця класична німецька закуска, напевне, найкраще смакує на наступний ранок після великої нічної гулянки в Берліні.



Для тих, хто "не в курсі", карівурст складається зі смаженої сосиски зі свинини, порізаної на невеличкі шматочки й залитої гострим кетчупом з карі. Все це, звісно ж, посипане зверху ще спецією карі у вигляді пудри. Багатий соус, м'ясиста сосиска і пекучі спеції розбурхують притуплені чуття й забезпечують життєдайний імпульс. З картоплею фрі страва навіть краща.



Копенгаген. Флескестайсендвіч або сендвіч зі смаженої свинини - це епічна м'ясна закуска для роздратованого й голодного гуляки. Кухня Данії, яка часто асоціюється з красивою подачею на красивих мінімалістичних тарілках з добірними інгредієнтами, насправді більш різноманітна, ніж сендвіч. Але прославлений бутерброд родом з цієї країни - це втілення безладної, смачної поблажливості. Уявіть собі шматки смаженої на грилі підчеревини у м'якій булці з хрусткими огірочками, червоною капустою й пряним майонезом. Видання радить використати сендвіч, щоб позбутися похмілля або ж з'їсти його, якщо довелося прокинутися з сильним головним болем і голодом.



Маніла. Будь-хто, хто цілу ніч випивав з місцевими, може засвідчити, що у столиці Філіппін вміють розважатися. Шеф-кухар Джорді Наварра очолює один з найкращих ресторанів у місті, в якому намагаються по-новому підходити до класичних філіппінських рецептів. "Але в питанні, що з'їсти після перепою, філіппінці зазвичай обирають тапу. Зазвичай це в'ялена, напівсушена або маринована яловичина з часниковим рисом і смаженим яйцем. Мені подобається простота страви, яку продають на кожному кроці в Манілі", - сказав Наварра.



Разом з тим, як пише CNN, на Філіппінах багато хто намагається випередити похмілля і в кінці “п'янки” з'їсти щось велике й жирне.



Сідней. Культура кав'ярень міста славиться своїми здоровими стравами для пізнього сніданку. Подрібнений авокадо на грінці тепер в меню по всьому світу, хоча це австралійський винахід. Ця смачна і здорова їжа зазвичай добре смакує після восьми годин тверезого сну. Але вона також чудово виручає під час похмілля. Великий вміст калію в авокадо допомагає поповнити запаси цього важливого елементу в організмі. А яйця, які містять вітамін А, у поєднанні роблять страву потужними ліками на випадок похмілля. Якщо додати трохи гострого соусу, можна швидко привести в тонус свої притуплені відчуття.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Парижі похмеляються "кривавою Мері", а сіднейцям допомагає прийти до тями цілком здорова їжа.Настав час нестримних веселощів і всього, до чого вони можуть призвести. Іншими словами, ця поблажлива пора року часто призводить до значно менш приємних ранків після гулянок. І оскільки, принаймні, поки що немає таблеток від "бодуна", що можна зробити, щоб позбутися його? Про це розповідає УНІАН.Як пише CNN, значною мірою відповідь криється в вуглеводах. Похмілля по-суті - це дуже важке зневоднення й падіння рівня цукру в крові, які змушують гуляку страждати від низки неприємних симптомів, таких як нудота, втома, дратівливість й біль. Зіштовхнувшись з гіркою реальністю, люди все одно намагаються відчайдушно винайти "ліки" він похмілля. Власне, ключ до рішення - це усунення зневоднення й підвищення низького рівня цукру.Потрібно пити багато води й наповнювати своє тіло вуглеводами, здоровими жирами й білками. Звісно, найкращий спосіб уникнути "бодуна" - це утримуватися від вживання алкоголю. Але якщо це не варіант, тоді знадобиться рецепт, як пережити неприємні наслідки. CNN перелічує деякі традиції різних міст світу у боротьбі з похміллям.Хоч пити багато алкоголю на наступний день не рекомендується, багато людей грішать, трошки похмеляючись. І якщо вже ви обрали цей шлях, ніщо не зрівняється з "кривавою Мері". Хоч цей коктейль можна знайти в кожному кутку світу, він набув особливого значення у Парижі, де його й винайшли в 1921 році в закладі Harry's New York Bar. За всі ці роки у різних барах вносили свої додаткові нотки в рецепт. Але в Harry's New York Bar його готують досі так, як майже 100 років тому: з горілки, томатного соку, соусу Tabasco, солі, перцю, лимону і кисло-солодкого вустерського соусу.Гарячий плавлений сир - це те, що робить піцу такою привабливою при похміллі. Але піца не єдиний спосіб отримати свою сирну "примочку". В Лондоні простий сир на грінці - це прекрасна річ, яку легко можна зробити вдома не залежно від рівня похмільних страждань. "Покладіть хліб на гриль, щоб злегка підсмажити його з обох боків. Потім намастість один бік товстим шаром масла й гострої гірчиці, посипте натертим чедером зверху, а потім поверніть знову на гриль, щоб сир розтанув. І, вуаля, ваші шанси пережити важкий день підвищилися", - радить видання. Берлін. Звісно, німці раді карівурсту в будь-який час дня. Але ця класична німецька закуска, напевне, найкраще смакує на наступний ранок після великої нічної гулянки в Берліні.Для тих, хто "не в курсі", карівурст складається зі смаженої сосиски зі свинини, порізаної на невеличкі шматочки й залитої гострим кетчупом з карі. Все це, звісно ж, посипане зверху ще спецією карі у вигляді пудри. Багатий соус, м'ясиста сосиска і пекучі спеції розбурхують притуплені чуття й забезпечують життєдайний імпульс. З картоплею фрі страва навіть краща.Флескестайсендвіч або сендвіч зі смаженої свинини - це епічна м'ясна закуска для роздратованого й голодного гуляки. Кухня Данії, яка часто асоціюється з красивою подачею на красивих мінімалістичних тарілках з добірними інгредієнтами, насправді більш різноманітна, ніж сендвіч. Але прославлений бутерброд родом з цієї країни - це втілення безладної, смачної поблажливості. Уявіть собі шматки смаженої на грилі підчеревини у м'якій булці з хрусткими огірочками, червоною капустою й пряним майонезом. Видання радить використати сендвіч, щоб позбутися похмілля або ж з'їсти його, якщо довелося прокинутися з сильним головним болем і голодом.Будь-хто, хто цілу ніч випивав з місцевими, може засвідчити, що у столиці Філіппін вміють розважатися. Шеф-кухар Джорді Наварра очолює один з найкращих ресторанів у місті, в якому намагаються по-новому підходити до класичних філіппінських рецептів. "Але в питанні, що з'їсти після перепою, філіппінці зазвичай обирають тапу. Зазвичай це в'ялена, напівсушена або маринована яловичина з часниковим рисом і смаженим яйцем. Мені подобається простота страви, яку продають на кожному кроці в Манілі", - сказав Наварра.Разом з тим, як пише CNN, на Філіппінах багато хто намагається випередити похмілля і в кінці “п'янки” з'їсти щось велике й жирне.Культура кав'ярень міста славиться своїми здоровими стравами для пізнього сніданку. Подрібнений авокадо на грінці тепер в меню по всьому світу, хоча це австралійський винахід. Ця смачна і здорова їжа зазвичай добре смакує після восьми годин тверезого сну. Але вона також чудово виручає під час похмілля. Великий вміст калію в авокадо допомагає поповнити запаси цього важливого елементу в організмі. А яйця, які містять вітамін А, у поєднанні роблять страву потужними ліками на випадок похмілля. Якщо додати трохи гострого соусу, можна швидко привести в тонус свої притуплені відчуття.

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