Помер найстарший носоріг у світі





Про це



Цього східного чорного носорога вперше помітили у кратері Нгоронгоро 1965 року – тоді тварині було три роки. Понад півстоліття Фауста жила на волі, але через проблеми зі здоров'ям у старості її помістили до заповідника, де вона могла отримувати спеціалізовану допомогу.



Фауста ніколи не мала дитинчат. На думку природоохоронців у Нгоронгоро, саме це могло посприяти її довгому життю.



2016 року Фаусти мала проблеми із зором, а також страждала від затяжних наслідків нападів гієн.



"Злі тварини, особливо гієни, почали нападати на неї, і вона отримала дуже серйозні рани, - розповів ВВС Суахілі доктор Фредді Манонгі з управління охорони природи Нгоронгоро. - 2016 року нам довелося забрати її з дикої природи та забезпечити їй спеціальний нагляд".



Він додав, що того дня, коли Фауста померла, народився інший носоріг.



Пізніше пан Манонгі у своїй заяві підкреслив, що "записи свідчать, що Фауста жила найдовше з усіх носорогів у світі", і що вона померла з природних причин ввечері 27 грудня.



Як зазначається, у дикій природі носороги зазвичай живуть від 37 до 43 років, у неволі – до 50 років.



Східний чорний носоріг перебуває під загрозою зникнення. Цих тварин залишилось дуже мало, бо вони часто стають жертвами браконьєрів через їхні цінні роги. Втім, їхня кількість поступово збільшується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Танзанії у віці 57 років померла самиця носорога Фауста, яку вважали найстарішою у світі.Про це пише ТСН.Цього східного чорного носорога вперше помітили у кратері Нгоронгоро 1965 року – тоді тварині було три роки. Понад півстоліття Фауста жила на волі, але через проблеми зі здоров'ям у старості її помістили до заповідника, де вона могла отримувати спеціалізовану допомогу.Фауста ніколи не мала дитинчат. На думку природоохоронців у Нгоронгоро, саме це могло посприяти її довгому життю.2016 року Фаусти мала проблеми із зором, а також страждала від затяжних наслідків нападів гієн."Злі тварини, особливо гієни, почали нападати на неї, і вона отримала дуже серйозні рани, - розповів ВВС Суахілі доктор Фредді Манонгі з управління охорони природи Нгоронгоро. - 2016 року нам довелося забрати її з дикої природи та забезпечити їй спеціальний нагляд".Він додав, що того дня, коли Фауста померла, народився інший носоріг.Пізніше пан Манонгі у своїй заяві підкреслив, що "записи свідчать, що Фауста жила найдовше з усіх носорогів у світі", і що вона померла з природних причин ввечері 27 грудня.Як зазначається, у дикій природі носороги зазвичай живуть від 37 до 43 років, у неволі – до 50 років.Східний чорний носоріг перебуває під загрозою зникнення. Цих тварин залишилось дуже мало, бо вони часто стають жертвами браконьєрів через їхні цінні роги. Втім, їхня кількість поступово збільшується.

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