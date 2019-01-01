Вісім ознак того, що організму не вистачає кальцію





Про це



Організму дорослої людини необхідно близько 1 000 мг кальцію в день. Чи можете ви певністю сказати, що отримуєте таку кількість кальцію? Особливо з урахуванням того, що багато з вживаної сьогодні їжі (кофеїн, велика кількість солі, картопля фрі, гамбургери і продукти, смажені у фритюрі) сприяє зниженню концентрації кальцію в організмі.



Навіщо потрібен кальцій. Корисні властивості кальцію не обмежуються впливом на зуби і кістки. Кальцій бере безпосередню участь у процесах скоротливості м’язів і збудливості нервових тканин, а також впливає на згортання крові – є одним з елементів, які беруть участь у формуванні тромбів, закупорюють місця розривів тканин.



Крім цього кальцій грає одну з ключових ролей в активності гіпофіза, надниркових залоз, статевих залоз, підшлункової і щитовидної залози.



Існують ознаки, які можуть сигналити про те, що організму не вистачає кальцію.



Судоми ніг. Якщо вночі ви стали відчувати судоми в ногах, це з великою ймовірністю може говорити про дефіцит кальцію.



Карієс. Зуби стали псуватися сильніше, ніж зазвичай? Причина може полягати не тільки в солодощах, але і в тому, що організм не отримує достатню кількість кальцію з їжею і починає шукати інші його джерела.



Ламкі нігті. Нігті теж містять кальцій. Якщо організм почне страждати від нестачі цього елемента, він може почати витягати кальцій не тільки з зубів, але і з нігтів. В результаті ті швидко стануть ламкими і шаруванням.



Оніміння. Подібно судомам нестача кальцію також може провокувати спазми нервових закінчень в руках. Якщо в кінчиках пальців стало виникати відчуття оніміння або поколювання, це може вказувати на зниження вмісту кальцію в організмі.



Безсоння. Кальцій сприяє виробленню серотоніну, нейромедіатора, що забезпечує гарний настрій, відчуття розслабленості і спокою, – в кінцевому підсумку хороший сон. Коли рівень кальцію в організмі знижується, ми починаємо рахувати овець».



Болі в спині і шиї. Нестача кальцію послаблює кістки, і організм може реагувати на таку слабкість сутулістю, погіршенням постави, що в свою чергу призводить до болів в спині і шиї.



Непритомні стани. В достатку кальцій забезпечує нормальні м’язові скорочення та вивільнення нейромедіаторів. Дефіцит цього елементу може стати причиною порушень в цих процесах, що може виражатися судомами, непритомністю і нападами, які схожі на епілептичні, навіть у здорових людей.



Забудькуватість. При нестачі кальцію в організмі досить часто виникають неврологічні симптоми. Аномальна забудькуватість і навіть галюцинації можуть бути наслідком дефіциту цього мінералу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблеми з пам’яттю і безсоння, судоми ніг, поганий стан нігтів, – всі ці неприємні явища можуть вказувати на дефіцит кальцію в організмі.Про це пише ukrhealth.netОрганізму дорослої людини необхідно близько 1 000 мг кальцію в день. Чи можете ви певністю сказати, що отримуєте таку кількість кальцію? Особливо з урахуванням того, що багато з вживаної сьогодні їжі (кофеїн, велика кількість солі, картопля фрі, гамбургери і продукти, смажені у фритюрі) сприяє зниженню концентрації кальцію в організмі.Навіщо потрібен кальцій. Корисні властивості кальцію не обмежуються впливом на зуби і кістки. Кальцій бере безпосередню участь у процесах скоротливості м’язів і збудливості нервових тканин, а також впливає на згортання крові – є одним з елементів, які беруть участь у формуванні тромбів, закупорюють місця розривів тканин.Крім цього кальцій грає одну з ключових ролей в активності гіпофіза, надниркових залоз, статевих залоз, підшлункової і щитовидної залози.Існують ознаки, які можуть сигналити про те, що організму не вистачає кальцію.Судоми ніг. Якщо вночі ви стали відчувати судоми в ногах, це з великою ймовірністю може говорити про дефіцит кальцію.Карієс. Зуби стали псуватися сильніше, ніж зазвичай? Причина може полягати не тільки в солодощах, але і в тому, що організм не отримує достатню кількість кальцію з їжею і починає шукати інші його джерела.Ламкі нігті. Нігті теж містять кальцій. Якщо організм почне страждати від нестачі цього елемента, він може почати витягати кальцій не тільки з зубів, але і з нігтів. В результаті ті швидко стануть ламкими і шаруванням.Оніміння. Подібно судомам нестача кальцію також може провокувати спазми нервових закінчень в руках. Якщо в кінчиках пальців стало виникати відчуття оніміння або поколювання, це може вказувати на зниження вмісту кальцію в організмі.Безсоння. Кальцій сприяє виробленню серотоніну, нейромедіатора, що забезпечує гарний настрій, відчуття розслабленості і спокою, – в кінцевому підсумку хороший сон. Коли рівень кальцію в організмі знижується, ми починаємо рахувати овець».Болі в спині і шиї. Нестача кальцію послаблює кістки, і організм може реагувати на таку слабкість сутулістю, погіршенням постави, що в свою чергу призводить до болів в спині і шиї.Непритомні стани. В достатку кальцій забезпечує нормальні м’язові скорочення та вивільнення нейромедіаторів. Дефіцит цього елементу може стати причиною порушень в цих процесах, що може виражатися судомами, непритомністю і нападами, які схожі на епілептичні, навіть у здорових людей.Забудькуватість. При нестачі кальцію в організмі досить часто виникають неврологічні симптоми. Аномальна забудькуватість і навіть галюцинації можуть бути наслідком дефіциту цього мінералу.

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