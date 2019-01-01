Співак з Луцька MONATIK зізнався, де і з ким святкуватиме Новий рік





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"Це був крутий і надзвичайний рік, адже ми досягли пункту, до якого дуже довго рухалися, це була мрія, перетворена на ціль, і мета, яка здійснилася. Ми це запам'ятаємо на все життя! В артистичному плані для мене це найінтенсивніший рік!".



Незважаючи на те, що артист досяг своєї мети, отримав багато нагород, він не збирається зупинятися і робити перерву на відпочинок.



"Новий рік я проведу на сцені, за хорошою артистичною традицією. Цей день я, як правило, святкую з командою артистів, з якими маю честь працювати на одній сцені. Але сім'я завжди – в душі і на зв'язку", – розповів MONATIK.



Втім, за словами артиста, за першої ж нагоди він планує провести час з дружиною Іриною та дітьми:



"Моя сім'я нормально ставиться до того, що я в цей день працюю. Ми зазвичай потім "відриваємося" як слід! Ми потім поїдемо десь за кордон і просто відірвемося від навколишнього світу, щоб насолодитися спілкуванням", – поділився артист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. MONATIK розповів, що цей рік став для нього особливим і де святкуватиме 2020-ий.Про це пише Сьогодні "Це був крутий і надзвичайний рік, адже ми досягли пункту, до якого дуже довго рухалися, це була мрія, перетворена на ціль, і мета, яка здійснилася. Ми це запам'ятаємо на все життя! В артистичному плані для мене це найінтенсивніший рік!".Незважаючи на те, що артист досяг своєї мети, отримав багато нагород, він не збирається зупинятися і робити перерву на відпочинок."Новий рік я проведу на сцені, за хорошою артистичною традицією. Цей день я, як правило, святкую з командою артистів, з якими маю честь працювати на одній сцені. Але сім'я завжди – в душі і на зв'язку", – розповів MONATIK.Втім, за словами артиста, за першої ж нагоди він планує провести час з дружиною Іриною та дітьми:"Моя сім'я нормально ставиться до того, що я в цей день працюю. Ми зазвичай потім "відриваємося" як слід! Ми потім поїдемо десь за кордон і просто відірвемося від навколишнього світу, щоб насолодитися спілкуванням", – поділився артист.

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