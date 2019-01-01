Співак з Луцька MONATIK зізнався, де і з ким святкуватиме Новий рік
Сьогодні, 20:40
MONATIK розповів, що цей рік став для нього особливим і де святкуватиме 2020-ий.
Про це пише Сьогодні.
"Це був крутий і надзвичайний рік, адже ми досягли пункту, до якого дуже довго рухалися, це була мрія, перетворена на ціль, і мета, яка здійснилася. Ми це запам'ятаємо на все життя! В артистичному плані для мене це найінтенсивніший рік!".
Незважаючи на те, що артист досяг своєї мети, отримав багато нагород, він не збирається зупинятися і робити перерву на відпочинок.
"Новий рік я проведу на сцені, за хорошою артистичною традицією. Цей день я, як правило, святкую з командою артистів, з якими маю честь працювати на одній сцені. Але сім'я завжди – в душі і на зв'язку", – розповів MONATIK.
Втім, за словами артиста, за першої ж нагоди він планує провести час з дружиною Іриною та дітьми:
"Моя сім'я нормально ставиться до того, що я в цей день працюю. Ми зазвичай потім "відриваємося" як слід! Ми потім поїдемо десь за кордон і просто відірвемося від навколишнього світу, щоб насолодитися спілкуванням", – поділився артист.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Сьогодні.
"Це був крутий і надзвичайний рік, адже ми досягли пункту, до якого дуже довго рухалися, це була мрія, перетворена на ціль, і мета, яка здійснилася. Ми це запам'ятаємо на все життя! В артистичному плані для мене це найінтенсивніший рік!".
Незважаючи на те, що артист досяг своєї мети, отримав багато нагород, він не збирається зупинятися і робити перерву на відпочинок.
"Новий рік я проведу на сцені, за хорошою артистичною традицією. Цей день я, як правило, святкую з командою артистів, з якими маю честь працювати на одній сцені. Але сім'я завжди – в душі і на зв'язку", – розповів MONATIK.
Втім, за словами артиста, за першої ж нагоди він планує провести час з дружиною Іриною та дітьми:
"Моя сім'я нормально ставиться до того, що я в цей день працюю. Ми зазвичай потім "відриваємося" як слід! Ми потім поїдемо десь за кордон і просто відірвемося від навколишнього світу, щоб насолодитися спілкуванням", – поділився артист.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Де у Луцьку дозволили продавати ялинки
Сьогодні, 21:13
Співак з Луцька MONATIK зізнався, де і з ким святкуватиме Новий рік
Сьогодні, 20:40
Новий рік у поїзді зустрічатимуть майже 17 тисяч пасажирів
Сьогодні, 20:05
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 19:32
Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року
Сьогодні, 19:00
Медіа