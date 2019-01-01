вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року

Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року
1 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без iстотних опадiв.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнічно-захiдний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 3 морозу до 2 градусів тепла, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Народна прикмета каже: “Який перший день січня, такий буде і перший день літа”. Вважали, якщо перший день у році веселий (щасливий), то і рік буде таким же (і навпаки). На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать — на мороз, якщо горобці наполошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди, 1 січня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Новий рік у поїзді зустрічатимуть майже 17 тисяч пасажирів
Сьогодні, 20:05
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 19:32
Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року
Сьогодні, 19:00
«Зі снігом усе гарніше»: волинський журналіст поділився світлинами «сплячої» природи
Сьогодні, 18:40
Співвласниця популярної мережі кав'ярень у Луцьку розповіла, як вирішила почати свою справу
Сьогодні, 18:08
Схожі новини
Штормовий вітер та сніг із дощем: якою буде погода в Україні у новорічну ніч Штормовий вітер та сніг із дощем: якою буде погода в Україні у новорічну ніч
Сьогодні, 14:15
День у грудні видався на Волині найтеплішим за 75 років День у грудні видався на Волині найтеплішим за 75 років
16 грудень, 12:30
Якою буде погода на Миколая та Різдво 25 грудня: прогноз волинських синоптиків Якою буде погода на Миколая та Різдво 25 грудня: прогноз волинських синоптиків
16 грудень, 11:00
Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
09 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий рік у поїзді зустрічатимуть майже 17 тисяч пасажирів
Сьогодні, 20:05
 0
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 19:32
 0
Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року
Сьогодні, 19:00
 0
«Зі снігом усе гарніше»: волинський журналіст поділився світлинами «сплячої» природи
Сьогодні, 18:40
 0
Співвласниця популярної мережі кав'ярень у Луцьку розповіла, як вирішила почати свою справу
Сьогодні, 18:08
 0
Медіа
відео
1/8