Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнічно-захiдний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 3 морозу до 2 градусів тепла, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.



Народна прикмета каже: “Який перший день січня, такий буде і перший день літа”. Вважали, якщо перший день у році веселий (щасливий), то і рік буде таким же (і навпаки). На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать — на мороз, якщо горобці наполошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без iстотних опадiв.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнічно-захiдний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 3 морозу до 2 градусів тепла, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

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