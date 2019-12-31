Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 19:32
У новорічну ніч у Луцьку забезпечать роботу громадського транспорту.
Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Згідно з документом «Луцьке підприємство електротранспорту» має організувати рух тролейбусів в ніч з 23.00 31.12.2019 до 03.00 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;
- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;
- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;
- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.
Окрім того, перевізникам КП "Луцьке підприємство електротранспорту", ТзОВ "Санрайз", ФОП Тимощуку М.С., ФОП Михалюку М.П., ФОП Кашубі Т.І. рекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23.00 31.12.2019 до 06.00 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 маршрутки;
- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 маршрутки.;
- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 маршрутки;
- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 маршрутки.;
- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 маршрутки.;
- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 маршрутки.;
- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 маршрутка;
- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 маршрутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Згідно з документом «Луцьке підприємство електротранспорту» має організувати рух тролейбусів в ніч з 23.00 31.12.2019 до 03.00 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;
- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;
- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;
- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.
Окрім того, перевізникам КП "Луцьке підприємство електротранспорту", ТзОВ "Санрайз", ФОП Тимощуку М.С., ФОП Михалюку М.П., ФОП Кашубі Т.І. рекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23.00 31.12.2019 до 06.00 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 маршрутки;
- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 маршрутки.;
- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 маршрутки;
- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 маршрутки.;
- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 маршрутки.;
- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 маршрутки.;
- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 маршрутка;
- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 маршрутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Новий рік у поїзді зустрічатимуть майже 17 тисяч пасажирів
Сьогодні, 20:05
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 19:32
Якою буде погода на Волині в перший день 2020-го року
Сьогодні, 19:00
«Зі снігом усе гарніше»: волинський журналіст поділився світлинами «сплячої» природи
Сьогодні, 18:40
Співвласниця популярної мережі кав'ярень у Луцьку розповіла, як вирішила почати свою справу
Сьогодні, 18:08
Медіа