Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими

Володимир Бартов знає, як можна спрогнозувати погоду, спостерігаючи за кущами та деревами.



До знаків природи чоловік придивляється вже давно, тож вирішив поділитися деякими своїми напрацюваннями, пише



За словами чоловіка, найкращим орієнтиром є береза. Він помітив, що кожного року восени листя на ній жовтіє по-різному, а це, мовляв, і є основною підказкою. Існує кілька комбінацій послідовності «переодягання» цього дерева, вивчивши їх, чоловік зробив певні висновки.



«Якщо листя берези жовтіє швидко і відразу по усій висоті стовбура, то слід чекати зими рівної – без великих морозів та значних перепадів температури. Міняє забарвлення спочатку верхівка – до холодної та сніжної зими, а коли жовтіння починається з нижніх гілок, то навпаки – теплої, маловітряної», – говорить Володимир Іванович.



Що ж до нинішньої зими, то береза Бартову вказала на морозний грудень. Більш точною виявилась інша прикмета – кількість жолудів на дубі. Пан Володимир каже, що їх цьогоріч було порівняно мало, а це прогнозує теплу і малосніжну зиму.



Павло КОСТЮЧКО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Холопичізнає, як можна спрогнозувати погоду, спостерігаючи за кущами та деревами.До знаків природи чоловік придивляється вже давно, тож вирішив поділитися деякими своїми напрацюваннями, пише Район.Локачі За словами чоловіка, найкращим орієнтиром є береза. Він помітив, що кожного року восени листя на ній жовтіє по-різному, а це, мовляв, і є основною підказкою. Існує кілька комбінацій послідовності «переодягання» цього дерева, вивчивши їх, чоловік зробив певні висновки.«Якщо листя берези жовтіє швидко і відразу по усій висоті стовбура, то слід чекати зими рівної – без великих морозів та значних перепадів температури. Міняє забарвлення спочатку верхівка – до холодної та сніжної зими, а коли жовтіння починається з нижніх гілок, то навпаки – теплої, маловітряної», – говорить Володимир Іванович.Що ж до нинішньої зими, то береза Бартову вказала на морозний грудень. Більш точною виявилась інша прикмета – кількість жолудів на дубі. Пан Володимир каже, що їх цьогоріч було порівняно мало, а це прогнозує теплу і малосніжну зиму.

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