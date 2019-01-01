вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими

Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
Житель села Холопичі Володимир Бартов знає, як можна спрогнозувати погоду, спостерігаючи за кущами та деревами.

До знаків природи чоловік придивляється вже давно, тож вирішив поділитися деякими своїми напрацюваннями, пише Район.Локачі.

За словами чоловіка, найкращим орієнтиром є береза. Він помітив, що кожного року восени листя на ній жовтіє по-різному, а це, мовляв, і є основною підказкою. Існує кілька комбінацій послідовності «переодягання» цього дерева, вивчивши їх, чоловік зробив певні висновки.

«Якщо листя берези жовтіє швидко і відразу по усій висоті стовбура, то слід чекати зими рівної – без великих морозів та значних перепадів температури. Міняє забарвлення спочатку верхівка – до холодної та сніжної зими, а коли жовтіння починається з нижніх гілок, то навпаки – теплої, маловітряної», – говорить Володимир Іванович.

Що ж до нинішньої зими, то береза Бартову вказала на морозний грудень. Більш точною виявилась інша прикмета – кількість жолудів на дубі. Пан Володимир каже, що їх цьогоріч було порівняно мало, а це прогнозує теплу і малосніжну зиму.

Павло КОСТЮЧКО.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, зима, народний синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
Сьогодні, 09:50
Пряничних мишок майстрині з Волині розбирають, як гарячі пиріжки
Сьогодні, 09:17
Щасливого Нового року: Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 09:04
Поблизу ковельського нічного клубу спіймали п'яного за кермом
Сьогодні, 08:26
Очільник «Укрзалізниці» йде у відставку
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Якою буде погода у Луцьку 23 грудня Якою буде погода у Луцьку 23 грудня
22 грудень, 17:45
Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків
17 грудень, 13:03
З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик
11 грудень, 12:55
Якою у Луцьку буде погода в перший день зими Якою у Луцьку буде погода в перший день зими
30 листопад, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
Сьогодні, 09:50
 0
Пряничних мишок майстрині з Волині розбирають, як гарячі пиріжки
Сьогодні, 09:17
 0
Щасливого Нового року: Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 09:04
 0
Поблизу ковельського нічного клубу спіймали п'яного за кермом
Сьогодні, 08:26
 0
Очільник «Укрзалізниці» йде у відставку
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8