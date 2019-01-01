Співвласниця популярної мережі кав'ярень у Луцьку розповіла, як вирішила почати свою справу

Юлія Грицюк, співвласниця мережі «Франс.уа» у Луцьку, розповіла, як започаткувала свій "кавовий" бізнес.



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Пані Юлія – не новачок у бізнесі. Пропрацювавши менеджером на одному з підприємств 15 років, вона вирішила розпочати власну справу. За її словами, ідея кавʼярні була на підсвідомому рівні давно, адже жінка ще з дитинства любила пекти. Поштовхом до реалізації запланованого стало відвідування кав’ярні-книгарні, що розташована в іншому місті. Саме там майбутня підприємиця купила книгу про власний бізнес на основі франшизи. Пізніше, побувавши на виставці з франчайзингу в Києві, вирішила відкрити «Франс.уа» у Луцьку.



Скориставшись одноразовою допомогою по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності від центру зайнятості і додавши власні заощадження, у 2014 році, разом з однодумцем, Юлія Грицюк відкрила перший заклад у Луцьку. Зараз їх вже декілька. Усі працюють у форматі street-food для кожного, хто цінує якісну та свіжу продукцію: від гарячої домашньої випічки до смачних напоїв.



Попри розвиток бізнесу, пані Юлія продовжує співпрацювати з Луцьким міським центром зайнятості. Починаючи з 2016 року, з допомогою фахівців центру працевлаштувала 6 безробітних на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску. Попередньо дала можливість кандидатам пройти стажування безпосередньо на робочому місці.



До слова, цьогоріч відкрили ще один заклад – майстерню живого хліба Happy Bakery, яка розташована на вулиці Кравчука.



Проєктів та задумок у підприємиці ще чимало. Як каже Юлія Грицюк: «Ми не можемо зупинятися, маємо постійно бути в русі та розвиватися».

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