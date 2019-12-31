Як швидко позбутися похмілля: три способи





На жаль, неприємним наслідком таких гулянь може стати похмілля на ранок наступного дня. Як з ним боротися, розібралися



Спрага, набряки на обличчі та головний біль – найточніші симптоми похмілля.



Про неприємні наслідки алкогольної вечірки може також свідчити тремтіння в усьому тілі, нудота, блювота та апатія.



Три способи зняття похмілля:



Якщо симптоми не надто виражені, а вранці не треба нікуди йти, краще зашторити вікна та добре виспатись. Після цього бажано прийняти контрастний душ. Остаточно прийти до тями допоможе прогулянка на свіжому повітрі.



Є проблеми зі шлунком – випийте кілька таблеток активованого вугілля або ентеросгель, а якщо болить голова – аспірин.



Багато рідини (вода, розсіл, але не чай та кава і точно не пляшка пива – допоможе лише на короткий час) та сніданок, наприклад, яєчня (амінокислоти та білок у складі яєць допоможуть відновити печінку – природний фільтр організму).

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