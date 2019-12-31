Як швидко позбутися похмілля: три способи
Сьогодні, 17:41
Низка новорічних свят передбачає багаті застілля з різноманітністю страв і алкоголю.
На жаль, неприємним наслідком таких гулянь може стати похмілля на ранок наступного дня. Як з ним боротися, розібралися Факти ICTV.
Спрага, набряки на обличчі та головний біль – найточніші симптоми похмілля.
Про неприємні наслідки алкогольної вечірки може також свідчити тремтіння в усьому тілі, нудота, блювота та апатія.
Три способи зняття похмілля:
Якщо симптоми не надто виражені, а вранці не треба нікуди йти, краще зашторити вікна та добре виспатись. Після цього бажано прийняти контрастний душ. Остаточно прийти до тями допоможе прогулянка на свіжому повітрі.
Є проблеми зі шлунком – випийте кілька таблеток активованого вугілля або ентеросгель, а якщо болить голова – аспірин.
Багато рідини (вода, розсіл, але не чай та кава і точно не пляшка пива – допоможе лише на короткий час) та сніданок, наприклад, яєчня (амінокислоти та білок у складі яєць допоможуть відновити печінку – природний фільтр організму).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На жаль, неприємним наслідком таких гулянь може стати похмілля на ранок наступного дня. Як з ним боротися, розібралися Факти ICTV.
Спрага, набряки на обличчі та головний біль – найточніші симптоми похмілля.
Про неприємні наслідки алкогольної вечірки може також свідчити тремтіння в усьому тілі, нудота, блювота та апатія.
Три способи зняття похмілля:
Якщо симптоми не надто виражені, а вранці не треба нікуди йти, краще зашторити вікна та добре виспатись. Після цього бажано прийняти контрастний душ. Остаточно прийти до тями допоможе прогулянка на свіжому повітрі.
Є проблеми зі шлунком – випийте кілька таблеток активованого вугілля або ентеросгель, а якщо болить голова – аспірин.
Багато рідини (вода, розсіл, але не чай та кава і точно не пляшка пива – допоможе лише на короткий час) та сніданок, наприклад, яєчня (амінокислоти та білок у складі яєць допоможуть відновити печінку – природний фільтр організму).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
От нація алкашні, кожного дня, на кожному сайті поради як опохмелятись :)))
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
«Зі снігом усе гарніше»: волинський журналіст поділився світлинами «сплячої» природи
Сьогодні, 18:40
Співвласниця популярної мережі кав'ярень у Луцьку розповіла, як вирішила почати свою справу
Сьогодні, 18:08
Як швидко позбутися похмілля: три способи
Сьогодні, 17:41
Лучан кличуть нарізати олів'є для захисників
Сьогодні, 17:11
Медіа