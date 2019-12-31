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Як швидко позбутися похмілля: три способи

Як швидко позбутися похмілля: три способи
Низка новорічних свят передбачає багаті застілля з різноманітністю страв і алкоголю.

На жаль, неприємним наслідком таких гулянь може стати похмілля на ранок наступного дня. Як з ним боротися, розібралися Факти ICTV.

Спрага, набряки на обличчі та головний біль – найточніші симптоми похмілля.

Про неприємні наслідки алкогольної вечірки може також свідчити тремтіння в усьому тілі, нудота, блювота та апатія.

Три способи зняття похмілля:

Якщо симптоми не надто виражені, а вранці не треба нікуди йти, краще зашторити вікна та добре виспатись. Після цього бажано прийняти контрастний душ. Остаточно прийти до тями допоможе прогулянка на свіжому повітрі.

Є проблеми зі шлунком – випийте кілька таблеток активованого вугілля або ентеросгель, а якщо болить голова – аспірин.

Багато рідини (вода, розсіл, але не чай та кава і точно не пляшка пива – допоможе лише на короткий час) та сніданок, наприклад, яєчня (амінокислоти та білок у складі яєць допоможуть відновити печінку – природний фільтр організму).

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Теги: похмілля, Новий рік, рецепти
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Коментарі 1
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От нація алкашні, кожного дня, на кожному сайті поради як опохмелятись :)))
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