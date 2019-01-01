Щасливого Нового року: Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 09:04
Андрій Покровський та його команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» привітали лучан із Новим роком та Різдвом Христовим.
Про це пише Конкурент.
Подаємо текст привітання без змін:
«Усі ми пам’ятаємо, як були дітьми. Новий рік та Різдво здавалися нам казковим часом, коли можна мріяти про все. Міцна, дитяча віра в диво вселяла впевненість, що наші бажання неодмінно збудуться.
Справді, ці свята надихають нас мріяти та будувати великі плани. Так, усі ми щодня докладаємо багато сил, щоб наші родини жили в достатку та були щасливі. Щоб Луцьк, який є нашим спільним домом, розвивався, ставав європейським та сучасним. Щоб наша країна врешті здобула мир та зайняла гідне місце у світі. А ми були впевнені у завтрашньому дні та не боялися за майбутнє своїх дітей.
Іноді нас переповнює зневіра і розчарування. Саме в такі моменти нам не вистачає тієї дитячої віри, що дива трапляються. І воно дійсно так, якщо щодня сумлінно працювати, покладатися на власні сили та допомагати тим, хто поруч.
Тож нехай Новий рік принесе нам впевненість, натхнення і сили йти до поставлених цілей.
Я та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» бажаємо вам міцного здоров’я, достатку і надії! Щасливого Нового року та веселого Різдва!».
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Про це пише Конкурент.
Подаємо текст привітання без змін:
«Усі ми пам’ятаємо, як були дітьми. Новий рік та Різдво здавалися нам казковим часом, коли можна мріяти про все. Міцна, дитяча віра в диво вселяла впевненість, що наші бажання неодмінно збудуться.
Справді, ці свята надихають нас мріяти та будувати великі плани. Так, усі ми щодня докладаємо багато сил, щоб наші родини жили в достатку та були щасливі. Щоб Луцьк, який є нашим спільним домом, розвивався, ставав європейським та сучасним. Щоб наша країна врешті здобула мир та зайняла гідне місце у світі. А ми були впевнені у завтрашньому дні та не боялися за майбутнє своїх дітей.
Іноді нас переповнює зневіра і розчарування. Саме в такі моменти нам не вистачає тієї дитячої віри, що дива трапляються. І воно дійсно так, якщо щодня сумлінно працювати, покладатися на власні сили та допомагати тим, хто поруч.
Тож нехай Новий рік принесе нам впевненість, натхнення і сили йти до поставлених цілей.
Я та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» бажаємо вам міцного здоров’я, достатку і надії! Щасливого Нового року та веселого Різдва!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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