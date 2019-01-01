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Щасливого Нового року: Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан. ВІДЕО

Щасливого Нового року: Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан. ВІДЕО
Андрій Покровський та його команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» привітали лучан із Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це пише Конкурент.

Подаємо текст привітання без змін:

«Усі ми пам’ятаємо, як були дітьми. Новий рік та Різдво здавалися нам казковим часом, коли можна мріяти про все. Міцна, дитяча віра в диво вселяла впевненість, що наші бажання неодмінно збудуться.

Справді, ці свята надихають нас мріяти та будувати великі плани. Так, усі ми щодня докладаємо багато сил, щоб наші родини жили в достатку та були щасливі. Щоб Луцьк, який є нашим спільним домом, розвивався, ставав європейським та сучасним. Щоб наша країна врешті здобула мир та зайняла гідне місце у світі. А ми були впевнені у завтрашньому дні та не боялися за майбутнє своїх дітей.

Іноді нас переповнює зневіра і розчарування. Саме в такі моменти нам не вистачає тієї дитячої віри, що дива трапляються. І воно дійсно так, якщо щодня сумлінно працювати, покладатися на власні сили та допомагати тим, хто поруч.

Тож нехай Новий рік принесе нам впевненість, натхнення і сили йти до поставлених цілей.

Я та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» бажаємо вам міцного здоров’я, достатку і надії! Щасливого Нового року та веселого Різдва!».

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Теги: Новий рік, привітання, Покровський
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