Щасливого Нового року: Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан. ВІДЕО

Андрій Покровський та його команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» привітали лучан із Новим роком та Різдвом Христовим.



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Подаємо текст привітання без змін:



«Усі ми пам’ятаємо, як були дітьми. Новий рік та Різдво здавалися нам казковим часом, коли можна мріяти про все. Міцна, дитяча віра в диво вселяла впевненість, що наші бажання неодмінно збудуться.



Справді, ці свята надихають нас мріяти та будувати великі плани. Так, усі ми щодня докладаємо багато сил, щоб наші родини жили в достатку та були щасливі. Щоб Луцьк, який є нашим спільним домом, розвивався, ставав європейським та сучасним. Щоб наша країна врешті здобула мир та зайняла гідне місце у світі. А ми були впевнені у завтрашньому дні та не боялися за майбутнє своїх дітей.



Іноді нас переповнює зневіра і розчарування. Саме в такі моменти нам не вистачає тієї дитячої віри, що дива трапляються. І воно дійсно так, якщо щодня сумлінно працювати, покладатися на власні сили та допомагати тим, хто поруч.



Тож нехай Новий рік принесе нам впевненість, натхнення і сили йти до поставлених цілей.



Я та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» бажаємо вам міцного здоров’я, достатку і надії! Щасливого Нового року та веселого Різдва!».



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