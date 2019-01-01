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Чому не варто мити голову та можна ворожити: прикмети і забобони 31 грудня

Чому не варто мити голову та можна ворожити: прикмети і забобони 31 грудня
31 грудня вшановують пам'ять святителя Модеста, який жив на території Єрусалиму в VII столітті. 31 грудня – це останній день 2019 року, тож цього дня усі активно готуються до появи Нового року.

Про це повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єлизавета, Зоя, Марк, Семен, Софія, Федір.

Народні прикмети на 31 грудня

– Якщо у цей день сніг не скрипить під ногами – чекайте відлиги.

– Якою буде погода 31 грудня, таким буде і липень.

Що можна робити 31 грудня

1. У переддень Нового року віддайте усі борги, які у вас накопичилися і помиріться з людьми з якими перебуваєте у сварці.

2. В останній день року можна ворожити на погоду. Для цього треба взяти 12 коробочок і насипали туди сіль. Вранці 1 січня подивитися у кожну коробку, і у якій коробці розмокла сіль – той місяць і буде дощовим.


Що не можна робити 31 грудня

1. Не рекомендується зустрічати Новий рік на самоті.

2. Не мийте голову в новорічну ніч, бо можете змити усі плани на майбутній рік.

3. Не плачте і не сумуйте у ніч з 31 грудня на 1 січня.

4. Не одягайте в новорічну ніч траурний одяг.

5. Нікому не розповідайте про бажання, яке ви загадали в новорічну ніч.

6. Не викидайте перед Новим роком старий одяг та взуття.


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Теги: свято. прикмети, традиції
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