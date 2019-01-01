Чому не варто мити голову та можна ворожити: прикмети і забобони 31 грудня





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Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єлизавета, Зоя, Марк, Семен, Софія, Федір.



Народні прикмети на 31 грудня



– Якщо у цей день сніг не скрипить під ногами – чекайте відлиги.



– Якою буде погода 31 грудня, таким буде і липень.



Що можна робити 31 грудня



1. У переддень Нового року віддайте усі борги, які у вас накопичилися і помиріться з людьми з якими перебуваєте у сварці.



2. В останній день року можна ворожити на погоду. Для цього треба взяти 12 коробочок і насипали туди сіль. Вранці 1 січня подивитися у кожну коробку, і у якій коробці розмокла сіль – той місяць і буде дощовим.





Що не можна робити 31 грудня



1. Не рекомендується зустрічати Новий рік на самоті.



2. Не мийте голову в новорічну ніч, бо можете змити усі плани на майбутній рік.



3. Не плачте і не сумуйте у ніч з 31 грудня на 1 січня.



4. Не одягайте в новорічну ніч траурний одяг.



5. Нікому не розповідайте про бажання, яке ви загадали в новорічну ніч.



6. Не викидайте перед Новим роком старий одяг та взуття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 грудня вшановують пам'ять святителя Модеста, який жив на території Єрусалиму в VII столітті. 31 грудня – це останній день 2019 року, тож цього дня усі активно готуються до появи Нового року.Про це повідомляє 24 канал Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єлизавета, Зоя, Марк, Семен, Софія, Федір.– Якщо у цей день сніг не скрипить під ногами – чекайте відлиги.– Якою буде погода 31 грудня, таким буде і липень.1. У переддень Нового року віддайте усі борги, які у вас накопичилися і помиріться з людьми з якими перебуваєте у сварці.2. В останній день року можна ворожити на погоду. Для цього треба взяти 12 коробочок і насипали туди сіль. Вранці 1 січня подивитися у кожну коробку, і у якій коробці розмокла сіль – той місяць і буде дощовим.1. Не рекомендується зустрічати Новий рік на самоті.2. Не мийте голову в новорічну ніч, бо можете змити усі плани на майбутній рік.3. Не плачте і не сумуйте у ніч з 31 грудня на 1 січня.4. Не одягайте в новорічну ніч траурний одяг.5. Нікому не розповідайте про бажання, яке ви загадали в новорічну ніч.6. Не викидайте перед Новим роком старий одяг та взуття.

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