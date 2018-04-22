Лучан кличуть нарізати олів'є для захисників





Захід відбудеться 1 січня, йдеться на сторінці ГО у facebook.



Небайдужих закликають долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати).



Ліпити вареники та готувати олів’є розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в.



Для отримання детальної інформації, телефонуйте 0958698333 (Наталія), 05014224 (Іванна), 0506472782 (Інна)



2 січня вирушають до захисників на Схід, щоби привітати їх з Новим 2020 роком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" закликає кожного жителя Луцька долучитися до нарізання салату та приготування вареників для наших захисників.Захід відбудеться 1 січня, йдеться на сторінці ГО у facebook.Небайдужих закликають долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати).Ліпити вареники та готувати олів’є розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в.Для отримання детальної інформації, телефонуйте 0958698333 (Наталія), 05014224 (Іванна), 0506472782 (Інна)2 січня вирушають до захисників на Схід, щоби привітати їх з Новим 2020 роком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію