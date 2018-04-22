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Лучан кличуть нарізати олів'є для захисників

Лучан кличуть нарізати олів'є для захисників
ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" закликає кожного жителя Луцька долучитися до нарізання салату та приготування вареників для наших захисників.

Захід відбудеться 1 січня, йдеться на сторінці ГО у facebook.

Небайдужих закликають долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати).

Ліпити вареники та готувати олів’є розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в.

Для отримання детальної інформації, телефонуйте 0958698333 (Наталія), 05014224 (Іванна), 0506472782 (Інна)

2 січня вирушають до захисників на Схід, щоби привітати їх з Новим 2020 роком.

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Теги: олів'є, благодійна акція, Луцьк
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