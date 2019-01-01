Волинський модельєр створив сукню-ялинку
Сьогодні, 10:56
Уже традиційно рожищенський модельєр Юрій Панчук до Нового року вбирає свого манекена у креативну сукенку.
Її кравець змайстрував зі штучних ялинкових гілок, новорічних прикрас та електрогірлянди, пише Район.Рожище.
Схожим новорічним одягом Юрій Панчук потішив друзів та клієнтів й минулого року. Тоді сукня-ялинка була з гірлянд.
Однак, на думку підписників сторінки чоловіка, цьогорічний витвір кращий за зразок 2019 року.
«Цього року ще краще!» – зазначає Марта Дем'янчук. «Колего, Ви, як завжди, неперевершені!» – пише Тетяна Саливон.
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Її кравець змайстрував зі штучних ялинкових гілок, новорічних прикрас та електрогірлянди, пише Район.Рожище.
Схожим новорічним одягом Юрій Панчук потішив друзів та клієнтів й минулого року. Тоді сукня-ялинка була з гірлянд.
Однак, на думку підписників сторінки чоловіка, цьогорічний витвір кращий за зразок 2019 року.
«Цього року ще краще!» – зазначає Марта Дем'янчук. «Колего, Ви, як завжди, неперевершені!» – пише Тетяна Саливон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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