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Волинський модельєр створив сукню-ялинку

Волинський модельєр створив сукню-ялинку
Уже традиційно рожищенський модельєр Юрій Панчук до Нового року вбирає свого манекена у креативну сукенку.

Її кравець змайстрував зі штучних ялинкових гілок, новорічних прикрас та електрогірлянди, пише Район.Рожище.

Схожим новорічним одягом Юрій Панчук потішив друзів та клієнтів й минулого року. Тоді сукня-ялинка була з гірлянд.

Однак, на думку підписників сторінки чоловіка, цьогорічний витвір кращий за зразок 2019 року.

«Цього року ще краще!» – зазначає Марта Дем'янчук. «Колего, Ви, як завжди, неперевершені!» – пише Тетяна Саливон.
Волинський модельєр створив сукню-ялинку



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Теги: сукня-ялинка, одяг
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