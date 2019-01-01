Волинський модельєр створив сукню-ялинку





Її кравець змайстрував зі штучних ялинкових гілок, новорічних прикрас та електрогірлянди, пише



Схожим новорічним одягом Юрій Панчук потішив друзів та клієнтів й минулого року. Тоді сукня-ялинка була з гірлянд.



Однак, на думку підписників сторінки чоловіка, цьогорічний витвір кращий за зразок 2019 року.



«Цього року ще краще!» – зазначає Марта Дем'янчук. «Колего, Ви, як завжди, неперевершені!» – пише Тетяна Саливон.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже традиційно рожищенський модельєр Юрій Панчук до Нового року вбирає свого манекена у креативну сукенку.Її кравець змайстрував зі штучних ялинкових гілок, новорічних прикрас та електрогірлянди, пише Район.Рожище Схожим новорічним одягом Юрій Панчук потішив друзів та клієнтів й минулого року. Тоді сукня-ялинка була з гірлянд.Однак, на думку підписників сторінки чоловіка, цьогорічний витвір кращий за зразок 2019 року.«Цього року ще краще!» – зазначає Марта Дем'янчук. «Колего, Ви, як завжди, неперевершені!» – пише Тетяна Саливон.

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