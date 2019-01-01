вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху

«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху
Професійна організаторка простору волинянка Галина Веселуха допомагає позбутись мотлоху і навести лад у домі.

Про це пише Перший.

Жінка діє за методом відомої японки Марі Кондо, який передбачає кардинальну зміну дому і життя завдяки прибиранню.

Прибирання за методом Марі Кондо. Що це?

Марі Кондо – всесвітньо відома фахівчиня з наведення порядку в домі. Вона з дитинства вивчала різні способи впорядкування простору і згодом розробила свій унікальний метод, який вона називає «КонМарі». Японка заробляє тим, що приходить додому до людей і допомагає їм позбутись непотребу.

Метод «КонМарі» складається з двох етапів:

- позбутись усього зайвого,

- знайти правильне місце тим речам, які залишились.

Обидва процеси мають відбуватись за певними принципами, як-от: залишити треба тільки ті речі, які приносять радість; прибирати потрібно не по кімнатах, а за категоріями речей; зберігати одяг краще вертикально тощо.
«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху

Галина Веселуха, як і Марі, теж тривалий час шукала, яким чином організувати дім, а коли знайшла метод, стала завдяки йому заробляти. Вона – мама п’ятьох дітей. Сім’я часто подорожувала, тож потрібно було зібратись в дорогу за мінімум часу. А це швидше вдається, коли знаєш, де що лежить.

Зайнятись професійно організацію простору вона вирішила, коли втомилась від …бізнесу. 7 років тому вона займалась продажем штучних квітів та декором. Каже, що переситилась цим. Захотілось мінімалізму.
«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху

«Цієї професії я навчалась в американському коледжі. В основі навчального курсу покладений метод Марі Кондо. Тільки там дещо інший підхід. Марі пропонує або залишити річ, або викинути. Я розділяю все на три категорії: речі, які точно треба залишити; речі, які точно треба викинути; речі, щодо яких є сумніви», – розповідає Галина Веселуха.

Пояснює: в американців та європейців інший менталітет, ніж у японців, тому для них метод «КонМарі» потрібно адаптовувати.

«Головне – не думати, що ми викидаємо речі, бо наша підсвідомість цього не сприймає. Коли люди чують, що треба щось викинути, у них блокується бажання братись за прибирання взагалі. Коли ж вони обдумують, як утилізувати речі чи дати їм друге життя, то звільнитись від зайвого стає легше», – каже жінка.

Речі можна продати, подарувати, обміняти на інші, віддати в соціальний контейнер чи завезти в дитбудинок.

Спеціальних магазинів, куди можна принести вживані речі, в Україні поки мало, але вони є.

У Луцьку частково проблему допоможе вирішити Мальтійська служба допомоги.

Втім, найкращий спосіб наразі – запропонувати речі комусь у фейсбук-спільнотах на кшталт «Віддам задарма».

З Марі Кондо все зрозуміло, але… Навіщо взагалі щось викидати?

«80 % хатніх справ – це розкладання речей по місцях. Коли кількість речей у домі зменшується, а кожна залишена річ має своє місце, залишається лише прибрати поверхні. Завдяки такому підходу скорочується час на хатню роботу і вивільняється час, який можна присвятити собі», – пояснює організаторка простору.

Галина Веселуха каже, що життя людей після такого прибирання змінюється. Безлад у якійсь частині дому допомагає їм зрозуміти, яка сфера їхнього життя потребує змін. Люди починають більше любити себе.

Сім’ї починають розуміти, що за порядок в домі відповідальна не тільки мама, а всі.

За словами Галини, 60 % речей в оселях – мотлох. Він загромаджує територію, накопичує пил, потребує періодичного догляду за собою, а тому забирає і час, і відчуття свободи.

«Уявіть наскільки легше було б дихати, якби цих 60 % не було. Життя настільки цікаве і багатогранне! Не потрібно прив’язуватись до речей. Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема. Це ілюзія багатого гардеробу. Ніби є багато всього, але насправді люди 80 % часу носять 20 % одягу. А треба 100 % часу – 100 % речей», – переконана жінка.
«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху

За японською філософією, речі відчувають. Коли вони роками лежать у шафах чи на горищі, і про них забувають, їм сумно. Вони страждають і втрачають чудовий вигляд. А коли їх ще й багато, атмосфера оселі стає пригніченою.

Перш, ніж відпустити річ, потрібно подякувати їй, щоб вона не ображалась, а людина не відчувала провини, що так мало нею користувалась.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: речі, організація простору
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Лучан кличуть нарізати олів'є для захисників
Сьогодні, 17:11
Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:43
«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху
Сьогодні, 16:14
Повідомили, хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 15:50
Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею в 2020 році
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО
11 жовтень, 09:41
У волинянки, яка їхала маршруткою з Києва до Луцька, вкрали сумку з медкарткою хворої на ДЦП дитини У волинянки, яка їхала маршруткою з Києва до Луцька, вкрали сумку з медкарткою хворої на ДЦП дитини
07 липень, 13:55
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
08 травень, 16:50
У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей
02 квітень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть нарізати олів'є для захисників
Сьогодні, 17:11
 0
Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху
Сьогодні, 16:14
 0
Повідомили, хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 15:50
 0
Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею в 2020 році
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8