«Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема»: волинянка допомагає людям позбутися мотлоху
Сьогодні, 16:14
Професійна організаторка простору волинянка Галина Веселуха допомагає позбутись мотлоху і навести лад у домі.
Про це пише Перший.
Жінка діє за методом відомої японки Марі Кондо, який передбачає кардинальну зміну дому і життя завдяки прибиранню.
Прибирання за методом Марі Кондо. Що це?
Марі Кондо – всесвітньо відома фахівчиня з наведення порядку в домі. Вона з дитинства вивчала різні способи впорядкування простору і згодом розробила свій унікальний метод, який вона називає «КонМарі». Японка заробляє тим, що приходить додому до людей і допомагає їм позбутись непотребу.
Метод «КонМарі» складається з двох етапів:
- позбутись усього зайвого,
- знайти правильне місце тим речам, які залишились.
Обидва процеси мають відбуватись за певними принципами, як-от: залишити треба тільки ті речі, які приносять радість; прибирати потрібно не по кімнатах, а за категоріями речей; зберігати одяг краще вертикально тощо.
Галина Веселуха, як і Марі, теж тривалий час шукала, яким чином організувати дім, а коли знайшла метод, стала завдяки йому заробляти. Вона – мама п’ятьох дітей. Сім’я часто подорожувала, тож потрібно було зібратись в дорогу за мінімум часу. А це швидше вдається, коли знаєш, де що лежить.
Зайнятись професійно організацію простору вона вирішила, коли втомилась від …бізнесу. 7 років тому вона займалась продажем штучних квітів та декором. Каже, що переситилась цим. Захотілось мінімалізму.
«Цієї професії я навчалась в американському коледжі. В основі навчального курсу покладений метод Марі Кондо. Тільки там дещо інший підхід. Марі пропонує або залишити річ, або викинути. Я розділяю все на три категорії: речі, які точно треба залишити; речі, які точно треба викинути; речі, щодо яких є сумніви», – розповідає Галина Веселуха.
Пояснює: в американців та європейців інший менталітет, ніж у японців, тому для них метод «КонМарі» потрібно адаптовувати.
«Головне – не думати, що ми викидаємо речі, бо наша підсвідомість цього не сприймає. Коли люди чують, що треба щось викинути, у них блокується бажання братись за прибирання взагалі. Коли ж вони обдумують, як утилізувати речі чи дати їм друге життя, то звільнитись від зайвого стає легше», – каже жінка.
Речі можна продати, подарувати, обміняти на інші, віддати в соціальний контейнер чи завезти в дитбудинок.
Спеціальних магазинів, куди можна принести вживані речі, в Україні поки мало, але вони є.
У Луцьку частково проблему допоможе вирішити Мальтійська служба допомоги.
Втім, найкращий спосіб наразі – запропонувати речі комусь у фейсбук-спільнотах на кшталт «Віддам задарма».
З Марі Кондо все зрозуміло, але… Навіщо взагалі щось викидати?
«80 % хатніх справ – це розкладання речей по місцях. Коли кількість речей у домі зменшується, а кожна залишена річ має своє місце, залишається лише прибрати поверхні. Завдяки такому підходу скорочується час на хатню роботу і вивільняється час, який можна присвятити собі», – пояснює організаторка простору.
Галина Веселуха каже, що життя людей після такого прибирання змінюється. Безлад у якійсь частині дому допомагає їм зрозуміти, яка сфера їхнього життя потребує змін. Люди починають більше любити себе.
Сім’ї починають розуміти, що за порядок в домі відповідальна не тільки мама, а всі.
За словами Галини, 60 % речей в оселях – мотлох. Він загромаджує територію, накопичує пил, потребує періодичного догляду за собою, а тому забирає і час, і відчуття свободи.
«Уявіть наскільки легше було б дихати, якби цих 60 % не було. Життя настільки цікаве і багатогранне! Не потрібно прив’язуватись до речей. Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема. Це ілюзія багатого гардеробу. Ніби є багато всього, але насправді люди 80 % часу носять 20 % одягу. А треба 100 % часу – 100 % речей», – переконана жінка.
За японською філософією, речі відчувають. Коли вони роками лежать у шафах чи на горищі, і про них забувають, їм сумно. Вони страждають і втрачають чудовий вигляд. А коли їх ще й багато, атмосфера оселі стає пригніченою.
Перш, ніж відпустити річ, потрібно подякувати їй, щоб вона не ображалась, а людина не відчувала провини, що так мало нею користувалась.
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Про це пише Перший.
Жінка діє за методом відомої японки Марі Кондо, який передбачає кардинальну зміну дому і життя завдяки прибиранню.
Прибирання за методом Марі Кондо. Що це?
Марі Кондо – всесвітньо відома фахівчиня з наведення порядку в домі. Вона з дитинства вивчала різні способи впорядкування простору і згодом розробила свій унікальний метод, який вона називає «КонМарі». Японка заробляє тим, що приходить додому до людей і допомагає їм позбутись непотребу.
Метод «КонМарі» складається з двох етапів:
- позбутись усього зайвого,
- знайти правильне місце тим речам, які залишились.
Обидва процеси мають відбуватись за певними принципами, як-от: залишити треба тільки ті речі, які приносять радість; прибирати потрібно не по кімнатах, а за категоріями речей; зберігати одяг краще вертикально тощо.
Галина Веселуха, як і Марі, теж тривалий час шукала, яким чином організувати дім, а коли знайшла метод, стала завдяки йому заробляти. Вона – мама п’ятьох дітей. Сім’я часто подорожувала, тож потрібно було зібратись в дорогу за мінімум часу. А це швидше вдається, коли знаєш, де що лежить.
Зайнятись професійно організацію простору вона вирішила, коли втомилась від …бізнесу. 7 років тому вона займалась продажем штучних квітів та декором. Каже, що переситилась цим. Захотілось мінімалізму.
«Цієї професії я навчалась в американському коледжі. В основі навчального курсу покладений метод Марі Кондо. Тільки там дещо інший підхід. Марі пропонує або залишити річ, або викинути. Я розділяю все на три категорії: речі, які точно треба залишити; речі, які точно треба викинути; речі, щодо яких є сумніви», – розповідає Галина Веселуха.
Пояснює: в американців та європейців інший менталітет, ніж у японців, тому для них метод «КонМарі» потрібно адаптовувати.
«Головне – не думати, що ми викидаємо речі, бо наша підсвідомість цього не сприймає. Коли люди чують, що треба щось викинути, у них блокується бажання братись за прибирання взагалі. Коли ж вони обдумують, як утилізувати речі чи дати їм друге життя, то звільнитись від зайвого стає легше», – каже жінка.
Речі можна продати, подарувати, обміняти на інші, віддати в соціальний контейнер чи завезти в дитбудинок.
Спеціальних магазинів, куди можна принести вживані речі, в Україні поки мало, але вони є.
У Луцьку частково проблему допоможе вирішити Мальтійська служба допомоги.
Втім, найкращий спосіб наразі – запропонувати речі комусь у фейсбук-спільнотах на кшталт «Віддам задарма».
З Марі Кондо все зрозуміло, але… Навіщо взагалі щось викидати?
«80 % хатніх справ – це розкладання речей по місцях. Коли кількість речей у домі зменшується, а кожна залишена річ має своє місце, залишається лише прибрати поверхні. Завдяки такому підходу скорочується час на хатню роботу і вивільняється час, який можна присвятити собі», – пояснює організаторка простору.
Галина Веселуха каже, що життя людей після такого прибирання змінюється. Безлад у якійсь частині дому допомагає їм зрозуміти, яка сфера їхнього життя потребує змін. Люди починають більше любити себе.
Сім’ї починають розуміти, що за порядок в домі відповідальна не тільки мама, а всі.
За словами Галини, 60 % речей в оселях – мотлох. Він загромаджує територію, накопичує пил, потребує періодичного догляду за собою, а тому забирає і час, і відчуття свободи.
«Уявіть наскільки легше було б дихати, якби цих 60 % не було. Життя настільки цікаве і багатогранне! Не потрібно прив’язуватись до речей. Коли повна шафа одягу і нема що вдягнути – це проблема. Це ілюзія багатого гардеробу. Ніби є багато всього, але насправді люди 80 % часу носять 20 % одягу. А треба 100 % часу – 100 % речей», – переконана жінка.
За японською філософією, речі відчувають. Коли вони роками лежать у шафах чи на горищі, і про них забувають, їм сумно. Вони страждають і втрачають чудовий вигляд. А коли їх ще й багато, атмосфера оселі стає пригніченою.
Перш, ніж відпустити річ, потрібно подякувати їй, щоб вона не ображалась, а людина не відчувала провини, що так мало нею користувалась.
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