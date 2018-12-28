Новий рік – нові кілограми: як контролювати апетит за святковим столом





Насамперед страждає підшлункова залоза – ніжний і чутливий орган, який не встигає виробляти ферменти для перетравлення їжі, що постійно надходить, пише



Як наслідок, після свят з'являються скарги на тяжкість і болі з боку підшлункової. Так що ж робити, щоб не відмовляти собі в задоволенні поїсти під час новорічних свят, але при цьому не набрати зайві кілограми і не нашкодити здоров'ю?



Готуйте з розумом



Смачна їжа не обов'язково повинна бути жирною або заправленою великою кількістю майонезу. Звичайно, який Новий рік без олів'є та оселедця під шубою, але і тут можна перетворити рецепти. Салати стануть кориснішими, якщо той самий майонез замінити сметаною або натуральним йогуртом. Калорійність страв знизиться, за рахунок чого організму буде легше, а ризик набрати кілька зайвих кілограмів стане набагато меншим.



У приготуванні солодких страв звичайний цукор краще замінити натуральними цукрозамінниками, наприклад, стевією. Ще один спосіб, який допоможе знизити кількість уживаних калорій, – замінити звичайну білу випічку продуктами з житнього і гречаного борошна.



Що стосується приготування страв з риби або м'яса, дієтологи радять використовувати духовку. Риба і м'ясо, приготовані на пару, не підходять до святкового столу, але запечені будуть смачними і значно кориснішими.



Контролюйте порції



Через вживання великої кількості різноманітних продуктів органи травлення не можуть впоратися з їхнім травленням і уповільнюють свою роботу. При цьому порушується обмін речовин, ось чому після новорічних свят ми часто почуваємося недобре. За статистикою, у переддень Різдва і Нового року з'їдається близько 6000 калорій і вище. А це в 2-3 рази більше, ніж організму потрібно для нормальної роботи.



На Різдво кожен хоче спробувати все, що було приготовано. В це свято здається, що всі страви по-особливому смачні. Проте не доводьте організм до переїдання, обирайте менші порції, контролюйте обсяг своєї тарілки. Існує невелика хитрість – їжте на маленьких тарілках, та сама порція здаватиметься більшою, тому ви будете їсти менше (мозок піддається так званій оптичній ілюзії).



Дослідження показують, що ми їмо на 20% більше, навіть не знаючи про це. Зменшуючи розмір тарілки, ми запобігаємо переїданню.



Перерви між прийомами їжі



Під час свят не варто відмовлятися від основних принципів здорового харчування. Необхідно робити 2-3-годинну перерву після кожного приймання їжі. Завдяки цьому ми менше їстимемо, уникнемо переїдання і, отже, додаткових калорій.



Жодного голодування



В день свята багато людей відмовляються від їжі, знаючи, що попереду застілля. Вони помилково вважають, що, якщо виключать приймання їжі протягом дня, ввечері можна ні в чому собі не відмовляти, зайвих калорій не буде і переїдання теж, енергетичний баланс буде нормальним.



І це основна помилка, яка призводить до порушення обміну речовин. Перед святковою вечерею, як в звичайний день, потрібно снідати, обідати і перекушувати невеликими порціями. Завдяки цьому травна система перебуватиме в тонусі, не буде вираженого почуття голоду, а значить, і переїдання.



Менше алкоголю



Давно не секрет, що алкоголь, діючи на певні відділи головного мозку, викликає підвищене почуття голоду і змушує більше їсти. З цієї причини слід обмежити себе у вживанні алкогольних напоїв, краще вживати легкі коктейлі з мінімальною кількістю спиртовмісної рідини. Крім того, алкоголь містить чималу кількість калорій, так, у 40 мл горілки міститься 100-110 ккал, в лікері – 150-250 ккал.



Проте потрібно пам'ятати, що, вживаючи алкоголь, ми не тільки стикаємося з зайвими калоріями. Алкогольні напої порушують регенерацію організму, викликають зневоднення, вимивають цінні мінерали. Замість регенерації організм змушений інтенсивно працювати над виведенням токсинів.



Виявляється, роль їжі в нашому житті може залежати від того, що ми чули про це в дитинстві. Наші мами і бабусі часто мимоволі використовували вислови, які були спрямовані на те, щоб ми їли все, що було на тарілці. Хто з нас не чув: "З'їж все, не залишай їжу, тарілка повинна бути порожньою!" або "Якщо все не з'їси – не підеш грати з друзями"? Такі повідомлення, на жаль, є своєрідною маніпуляцією, яка робить наші стосунки з їжею в дорослому житті часто важкими і призводить до нераціонального харчування.



Важливо розуміти, що переїдання – це не просто зайві кілограми, а серйозне навантаження на травлення і здоров'я, навіть якщо це відбувається раз на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зазвичай у святкові дні нас не хвилює кількість споживаних калорій і кількість випитого алкоголю. Нам здається, що протягом декількох днів мало що зміниться, а якщо і додасться пару кілограмів, то нічого страшного. Але основна небезпека переїдання – не зайва вага, а негативний вплив на органи травлення.Насамперед страждає підшлункова залоза – ніжний і чутливий орган, який не встигає виробляти ферменти для перетравлення їжі, що постійно надходить, пише ТСН Як наслідок, після свят з'являються скарги на тяжкість і болі з боку підшлункової. Так що ж робити, щоб не відмовляти собі в задоволенні поїсти під час новорічних свят, але при цьому не набрати зайві кілограми і не нашкодити здоров'ю?Смачна їжа не обов'язково повинна бути жирною або заправленою великою кількістю майонезу. Звичайно, який Новий рік без олів'є та оселедця під шубою, але і тут можна перетворити рецепти. Салати стануть кориснішими, якщо той самий майонез замінити сметаною або натуральним йогуртом. Калорійність страв знизиться, за рахунок чого організму буде легше, а ризик набрати кілька зайвих кілограмів стане набагато меншим.У приготуванні солодких страв звичайний цукор краще замінити натуральними цукрозамінниками, наприклад, стевією. Ще один спосіб, який допоможе знизити кількість уживаних калорій, – замінити звичайну білу випічку продуктами з житнього і гречаного борошна.Що стосується приготування страв з риби або м'яса, дієтологи радять використовувати духовку. Риба і м'ясо, приготовані на пару, не підходять до святкового столу, але запечені будуть смачними і значно кориснішими.Через вживання великої кількості різноманітних продуктів органи травлення не можуть впоратися з їхнім травленням і уповільнюють свою роботу. При цьому порушується обмін речовин, ось чому після новорічних свят ми часто почуваємося недобре. За статистикою, у переддень Різдва і Нового року з'їдається близько 6000 калорій і вище. А це в 2-3 рази більше, ніж організму потрібно для нормальної роботи.На Різдво кожен хоче спробувати все, що було приготовано. В це свято здається, що всі страви по-особливому смачні. Проте не доводьте організм до переїдання, обирайте менші порції, контролюйте обсяг своєї тарілки. Існує невелика хитрість – їжте на маленьких тарілках, та сама порція здаватиметься більшою, тому ви будете їсти менше (мозок піддається так званій оптичній ілюзії).Дослідження показують, що ми їмо на 20% більше, навіть не знаючи про це. Зменшуючи розмір тарілки, ми запобігаємо переїданню.Під час свят не варто відмовлятися від основних принципів здорового харчування. Необхідно робити 2-3-годинну перерву після кожного приймання їжі. Завдяки цьому ми менше їстимемо, уникнемо переїдання і, отже, додаткових калорій.В день свята багато людей відмовляються від їжі, знаючи, що попереду застілля. Вони помилково вважають, що, якщо виключать приймання їжі протягом дня, ввечері можна ні в чому собі не відмовляти, зайвих калорій не буде і переїдання теж, енергетичний баланс буде нормальним.І це основна помилка, яка призводить до порушення обміну речовин. Перед святковою вечерею, як в звичайний день, потрібно снідати, обідати і перекушувати невеликими порціями. Завдяки цьому травна система перебуватиме в тонусі, не буде вираженого почуття голоду, а значить, і переїдання.Давно не секрет, що алкоголь, діючи на певні відділи головного мозку, викликає підвищене почуття голоду і змушує більше їсти. З цієї причини слід обмежити себе у вживанні алкогольних напоїв, краще вживати легкі коктейлі з мінімальною кількістю спиртовмісної рідини. Крім того, алкоголь містить чималу кількість калорій, так, у 40 мл горілки міститься 100-110 ккал, в лікері – 150-250 ккал.Проте потрібно пам'ятати, що, вживаючи алкоголь, ми не тільки стикаємося з зайвими калоріями. Алкогольні напої порушують регенерацію організму, викликають зневоднення, вимивають цінні мінерали. Замість регенерації організм змушений інтенсивно працювати над виведенням токсинів.Виявляється, роль їжі в нашому житті може залежати від того, що ми чули про це в дитинстві. Наші мами і бабусі часто мимоволі використовували вислови, які були спрямовані на те, щоб ми їли все, що було на тарілці. Хто з нас не чув: "З'їж все, не залишай їжу, тарілка повинна бути порожньою!" або "Якщо все не з'їси – не підеш грати з друзями"? Такі повідомлення, на жаль, є своєрідною маніпуляцією, яка робить наші стосунки з їжею в дорослому житті часто важкими і призводить до нераціонального харчування.Важливо розуміти, що переїдання – це не просто зайві кілограми, а серйозне навантаження на травлення і здоров'я, навіть якщо це відбувається раз на рік.

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