Новий рік – нові кілограми: як контролювати апетит за святковим столом
Сьогодні, 13:50
Зазвичай у святкові дні нас не хвилює кількість споживаних калорій і кількість випитого алкоголю. Нам здається, що протягом декількох днів мало що зміниться, а якщо і додасться пару кілограмів, то нічого страшного. Але основна небезпека переїдання – не зайва вага, а негативний вплив на органи травлення.
Насамперед страждає підшлункова залоза – ніжний і чутливий орган, який не встигає виробляти ферменти для перетравлення їжі, що постійно надходить, пише ТСН.
Як наслідок, після свят з'являються скарги на тяжкість і болі з боку підшлункової. Так що ж робити, щоб не відмовляти собі в задоволенні поїсти під час новорічних свят, але при цьому не набрати зайві кілограми і не нашкодити здоров'ю?
Готуйте з розумом
Смачна їжа не обов'язково повинна бути жирною або заправленою великою кількістю майонезу. Звичайно, який Новий рік без олів'є та оселедця під шубою, але і тут можна перетворити рецепти. Салати стануть кориснішими, якщо той самий майонез замінити сметаною або натуральним йогуртом. Калорійність страв знизиться, за рахунок чого організму буде легше, а ризик набрати кілька зайвих кілограмів стане набагато меншим.
У приготуванні солодких страв звичайний цукор краще замінити натуральними цукрозамінниками, наприклад, стевією. Ще один спосіб, який допоможе знизити кількість уживаних калорій, – замінити звичайну білу випічку продуктами з житнього і гречаного борошна.
Що стосується приготування страв з риби або м'яса, дієтологи радять використовувати духовку. Риба і м'ясо, приготовані на пару, не підходять до святкового столу, але запечені будуть смачними і значно кориснішими.
Контролюйте порції
Через вживання великої кількості різноманітних продуктів органи травлення не можуть впоратися з їхнім травленням і уповільнюють свою роботу. При цьому порушується обмін речовин, ось чому після новорічних свят ми часто почуваємося недобре. За статистикою, у переддень Різдва і Нового року з'їдається близько 6000 калорій і вище. А це в 2-3 рази більше, ніж організму потрібно для нормальної роботи.
На Різдво кожен хоче спробувати все, що було приготовано. В це свято здається, що всі страви по-особливому смачні. Проте не доводьте організм до переїдання, обирайте менші порції, контролюйте обсяг своєї тарілки. Існує невелика хитрість – їжте на маленьких тарілках, та сама порція здаватиметься більшою, тому ви будете їсти менше (мозок піддається так званій оптичній ілюзії).
Дослідження показують, що ми їмо на 20% більше, навіть не знаючи про це. Зменшуючи розмір тарілки, ми запобігаємо переїданню.
Перерви між прийомами їжі
Під час свят не варто відмовлятися від основних принципів здорового харчування. Необхідно робити 2-3-годинну перерву після кожного приймання їжі. Завдяки цьому ми менше їстимемо, уникнемо переїдання і, отже, додаткових калорій.
Жодного голодування
В день свята багато людей відмовляються від їжі, знаючи, що попереду застілля. Вони помилково вважають, що, якщо виключать приймання їжі протягом дня, ввечері можна ні в чому собі не відмовляти, зайвих калорій не буде і переїдання теж, енергетичний баланс буде нормальним.
І це основна помилка, яка призводить до порушення обміну речовин. Перед святковою вечерею, як в звичайний день, потрібно снідати, обідати і перекушувати невеликими порціями. Завдяки цьому травна система перебуватиме в тонусі, не буде вираженого почуття голоду, а значить, і переїдання.
Менше алкоголю
Давно не секрет, що алкоголь, діючи на певні відділи головного мозку, викликає підвищене почуття голоду і змушує більше їсти. З цієї причини слід обмежити себе у вживанні алкогольних напоїв, краще вживати легкі коктейлі з мінімальною кількістю спиртовмісної рідини. Крім того, алкоголь містить чималу кількість калорій, так, у 40 мл горілки міститься 100-110 ккал, в лікері – 150-250 ккал.
Проте потрібно пам'ятати, що, вживаючи алкоголь, ми не тільки стикаємося з зайвими калоріями. Алкогольні напої порушують регенерацію організму, викликають зневоднення, вимивають цінні мінерали. Замість регенерації організм змушений інтенсивно працювати над виведенням токсинів.
Виявляється, роль їжі в нашому житті може залежати від того, що ми чули про це в дитинстві. Наші мами і бабусі часто мимоволі використовували вислови, які були спрямовані на те, щоб ми їли все, що було на тарілці. Хто з нас не чув: "З'їж все, не залишай їжу, тарілка повинна бути порожньою!" або "Якщо все не з'їси – не підеш грати з друзями"? Такі повідомлення, на жаль, є своєрідною маніпуляцією, яка робить наші стосунки з їжею в дорослому житті часто важкими і призводить до нераціонального харчування.
Важливо розуміти, що переїдання – це не просто зайві кілограми, а серйозне навантаження на травлення і здоров'я, навіть якщо це відбувається раз на рік.
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Насамперед страждає підшлункова залоза – ніжний і чутливий орган, який не встигає виробляти ферменти для перетравлення їжі, що постійно надходить, пише ТСН.
Як наслідок, після свят з'являються скарги на тяжкість і болі з боку підшлункової. Так що ж робити, щоб не відмовляти собі в задоволенні поїсти під час новорічних свят, але при цьому не набрати зайві кілограми і не нашкодити здоров'ю?
Готуйте з розумом
Смачна їжа не обов'язково повинна бути жирною або заправленою великою кількістю майонезу. Звичайно, який Новий рік без олів'є та оселедця під шубою, але і тут можна перетворити рецепти. Салати стануть кориснішими, якщо той самий майонез замінити сметаною або натуральним йогуртом. Калорійність страв знизиться, за рахунок чого організму буде легше, а ризик набрати кілька зайвих кілограмів стане набагато меншим.
У приготуванні солодких страв звичайний цукор краще замінити натуральними цукрозамінниками, наприклад, стевією. Ще один спосіб, який допоможе знизити кількість уживаних калорій, – замінити звичайну білу випічку продуктами з житнього і гречаного борошна.
Що стосується приготування страв з риби або м'яса, дієтологи радять використовувати духовку. Риба і м'ясо, приготовані на пару, не підходять до святкового столу, але запечені будуть смачними і значно кориснішими.
Контролюйте порції
Через вживання великої кількості різноманітних продуктів органи травлення не можуть впоратися з їхнім травленням і уповільнюють свою роботу. При цьому порушується обмін речовин, ось чому після новорічних свят ми часто почуваємося недобре. За статистикою, у переддень Різдва і Нового року з'їдається близько 6000 калорій і вище. А це в 2-3 рази більше, ніж організму потрібно для нормальної роботи.
На Різдво кожен хоче спробувати все, що було приготовано. В це свято здається, що всі страви по-особливому смачні. Проте не доводьте організм до переїдання, обирайте менші порції, контролюйте обсяг своєї тарілки. Існує невелика хитрість – їжте на маленьких тарілках, та сама порція здаватиметься більшою, тому ви будете їсти менше (мозок піддається так званій оптичній ілюзії).
Дослідження показують, що ми їмо на 20% більше, навіть не знаючи про це. Зменшуючи розмір тарілки, ми запобігаємо переїданню.
Перерви між прийомами їжі
Під час свят не варто відмовлятися від основних принципів здорового харчування. Необхідно робити 2-3-годинну перерву після кожного приймання їжі. Завдяки цьому ми менше їстимемо, уникнемо переїдання і, отже, додаткових калорій.
Жодного голодування
В день свята багато людей відмовляються від їжі, знаючи, що попереду застілля. Вони помилково вважають, що, якщо виключать приймання їжі протягом дня, ввечері можна ні в чому собі не відмовляти, зайвих калорій не буде і переїдання теж, енергетичний баланс буде нормальним.
І це основна помилка, яка призводить до порушення обміну речовин. Перед святковою вечерею, як в звичайний день, потрібно снідати, обідати і перекушувати невеликими порціями. Завдяки цьому травна система перебуватиме в тонусі, не буде вираженого почуття голоду, а значить, і переїдання.
Менше алкоголю
Давно не секрет, що алкоголь, діючи на певні відділи головного мозку, викликає підвищене почуття голоду і змушує більше їсти. З цієї причини слід обмежити себе у вживанні алкогольних напоїв, краще вживати легкі коктейлі з мінімальною кількістю спиртовмісної рідини. Крім того, алкоголь містить чималу кількість калорій, так, у 40 мл горілки міститься 100-110 ккал, в лікері – 150-250 ккал.
Проте потрібно пам'ятати, що, вживаючи алкоголь, ми не тільки стикаємося з зайвими калоріями. Алкогольні напої порушують регенерацію організму, викликають зневоднення, вимивають цінні мінерали. Замість регенерації організм змушений інтенсивно працювати над виведенням токсинів.
Виявляється, роль їжі в нашому житті може залежати від того, що ми чули про це в дитинстві. Наші мами і бабусі часто мимоволі використовували вислови, які були спрямовані на те, щоб ми їли все, що було на тарілці. Хто з нас не чув: "З'їж все, не залишай їжу, тарілка повинна бути порожньою!" або "Якщо все не з'їси – не підеш грати з друзями"? Такі повідомлення, на жаль, є своєрідною маніпуляцією, яка робить наші стосунки з їжею в дорослому житті часто важкими і призводить до нераціонального харчування.
Важливо розуміти, що переїдання – це не просто зайві кілограми, а серйозне навантаження на травлення і здоров'я, навіть якщо це відбувається раз на рік.
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