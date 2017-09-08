Осінньо-зимові пейзажі на світлинах волинського фотографа
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Волинський фотограф Сергій Палько поділився неймовірними світлинами краю.
Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
За словами Сергія Палька, фотографії зроблені в двох поїздках біля сіл Коритниця (Локачинський район) і Звози (Ківерцівський район).
"Там і там я провів по два дні", - відзначив він.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
За словами Сергія Палька, фотографії зроблені в двох поїздках біля сіл Коритниця (Локачинський район) і Звози (Ківерцівський район).
"Там і там я провів по два дні", - відзначив він.
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