Осінньо-зимові пейзажі на світлинах волинського фотографа





Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.



За словами Сергія Палька, фотографії зроблені в двох поїздках біля сіл Коритниця (Локачинський район) і Звози (Ківерцівський район).



"Там і там я провів по два дні", - відзначив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотограф Сергій Палько поділився неймовірними світлинами краю.Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.За словами Сергія Палька, фотографії зроблені в двох поїздках біля сіл Коритниця (Локачинський район) і Звози (Ківерцівський район)."Там і там я провів по два дні", - відзначив він.

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