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Розповіли про стан директора фінустанови у Луцьку, якому вистрілили в голову

Розповіли про стан директора фінустанови у Луцьку, якому вистрілили в голову
Розповіли про стан директора відділення "Європошти" у Луцьку, якому під час пограбування вистрілили в голову.

Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.

Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію.

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У Луцьку міську клінічну лікарню швидка медична допомога доправила хворого з вогнепальним пораненням голови. На нього напав грабіжник і вистрілив у голову. Це сталося при виконанні службових обов'язків.

"З приймального відділення був направлений у відділення отоларингології, - розповідає завідувач лор-відділення Петро Макарчук, - у той же день його прооперували і вилучили з рани стороннє тіло, у даному випадку кулю".

Наразі стан хворого задовільний.
Розповіли про стан директора фінустанови у Луцьку, якому вистрілили в голову

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Теги: пограбування, Луцьк, фінансова установа
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