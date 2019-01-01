Розповіли про стан директора фінустанови у Луцьку, якому вистрілили в голову
Сьогодні, 12:00
Розповіли про стан директора відділення "Європошти" у Луцьку, якому під час пограбування вистрілили в голову.
Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
У Луцьку міську клінічну лікарню швидка медична допомога доправила хворого з вогнепальним пораненням голови. На нього напав грабіжник і вистрілив у голову. Це сталося при виконанні службових обов'язків.
"З приймального відділення був направлений у відділення отоларингології, - розповідає завідувач лор-відділення Петро Макарчук, - у той же день його прооперували і вилучили з рани стороннє тіло, у даному випадку кулю".
Наразі стан хворого задовільний.
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Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
У Луцьку міську клінічну лікарню швидка медична допомога доправила хворого з вогнепальним пораненням голови. На нього напав грабіжник і вистрілив у голову. Це сталося при виконанні службових обов'язків.
"З приймального відділення був направлений у відділення отоларингології, - розповідає завідувач лор-відділення Петро Макарчук, - у той же день його прооперували і вилучили з рани стороннє тіло, у даному випадку кулю".
Наразі стан хворого задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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