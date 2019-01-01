У луцькому парку невідомі зрубали ялинки
Сьогодні, 12:23
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки невідомі зрубали ялинки.
Про це y facebook написала директорка зоопарку Людмила Денисенко.
"Мінус дві ялинки у парку. Зате у когось святковий настрій та зустріч Нового року. Шансів вирости в парку у ялинок нульові...", - зауважила Денисенко.
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Про це y facebook написала директорка зоопарку Людмила Денисенко.
"Мінус дві ялинки у парку. Зате у когось святковий настрій та зустріч Нового року. Шансів вирости в парку у ялинок нульові...", - зауважила Денисенко.
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Коментарі 1
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