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У луцькому парку невідомі зрубали ялинки

У луцькому парку невідомі зрубали ялинки
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки невідомі зрубали ялинки.

Про це y facebook написала директорка зоопарку Людмила Денисенко.

"Мінус дві ялинки у парку. Зате у когось святковий настрій та зустріч Нового року. Шансів вирости в парку у ялинок нульові...", - зауважила Денисенко.
У луцькому парку невідомі зрубали ялинки
У луцькому парку невідомі зрубали ялинки

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Теги: парк, ялинки
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