У луцькому парку невідомі зрубали ялинки





Про це y facebook написала директорка зоопарку Людмила Денисенко.



"Мінус дві ялинки у парку. Зате у когось святковий настрій та зустріч Нового року. Шансів вирости в парку у ялинок нульові...", - зауважила Денисенко.



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