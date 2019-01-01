Луцький журналіст привітав містян з прийдешніми святами. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Співзасновник Громадянського Руху «СВДОМІ» Тарас Шкітер привітав жителів Луцька із новрічно-різдвяними святами.
Про це пише Конкурент.
Публікуємо текст привітання без змін:
«Шановні друзі! Дорогі лучани!
Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай 2020-й принесе усім нам мир, достаток, злагоду у наші родини. Давайте знаходити час для своїх рідних і близьких. Давайте знаходити в собі сили прощати. Давайте знаходити в собі сили дивитися в майбутнє і будувати це майбутнє разом.
З Новим 2020-м роком!
З повагою Тарас Шкітер».
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Про це пише Конкурент.
Публікуємо текст привітання без змін:
«Шановні друзі! Дорогі лучани!
Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай 2020-й принесе усім нам мир, достаток, злагоду у наші родини. Давайте знаходити час для своїх рідних і близьких. Давайте знаходити в собі сили прощати. Давайте знаходити в собі сили дивитися в майбутнє і будувати це майбутнє разом.
З Новим 2020-м роком!
З повагою Тарас Шкітер».
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