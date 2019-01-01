Луцький журналіст привітав містян з прийдешніми святами. ВІДЕО

Тарас Шкітер привітав жителів Луцька із новрічно-різдвяними святами.



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Публікуємо текст привітання без змін:



«Шановні друзі! Дорогі лучани!



Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай 2020-й принесе усім нам мир, достаток, злагоду у наші родини. Давайте знаходити час для своїх рідних і близьких. Давайте знаходити в собі сили прощати. Давайте знаходити в собі сили дивитися в майбутнє і будувати це майбутнє разом.



З Новим 2020-м роком!



З повагою Тарас Шкітер».



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