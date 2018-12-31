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Де у Луцьку дозволили продавати ялинки

Де у Луцьку дозволили продавати ялинки
13 місць для продажу новорічних дерев рішенням міськвиконкому визначили цього року в Луцьку.

Про це йдеться у сюжеті ВолиньUA

Тут можна купити ялинки, сосни і ялиці, зрубані та у горщиках. Кожне хвойне дерево повинне мати відповідні чіпи, що підтверджують законність їх продажу.

Керівниця відділу Департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Гоголь розповіла Суспільному – станом на сьогодні інспекторами муніципальної варти міста виявлено 3 порушення продажу хвойних дерев і складено 3 адмінпротоколи. У продавців не було дозволів на продаж новорічних дерев, за це їм загрожує штраф від 340-а до 1360-ти гривень.


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Теги: ялинка, новий рік, свято, луцьк
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